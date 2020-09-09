于北辰被解職曝江啟臣親電內容：「我做了不負責任的黨主席」

▲于北辰受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者羅婉庭／台北報導

黃國園黨部主委于北辰遭到國民黨黃復興黨部主委臧幼俠免職，黃國園4名幹部集體請辭黨工職務，中常委黃敬平更請辭中常委以示抗議。對此，于北辰表示，江啟臣在事發當晚致電給他，表示自己是一個不負責任的黨主席，完全沒掌握這份人事令，江也拜託他留在黨內，不要衝動退黨。

于北辰上午接受廣播專訪表示，他做過這麼多公職從未被「免職」過。事前，臧幼俠7日請一名黃國園黨工前往開會，隨後派該員帶回一封「免職令」，沒有寫理由，更只給他五小時整理行李，他一邊打包一邊告知黨員「明天看不到他了」，他也說不清原因。

于北辰說，江啟臣當晚親自致電，稱自己做了一個很不負責任的黨主席，他完全沒有掌握這個人事命令，表示他很抱歉，雙方講了40幾分鐘，也說了互相感謝的話。于表示自己當下才解讀出臧幼俠的用意，「如果要留于北辰，臧幼俠就會走」，讓江啟臣作出抉擇。

于北辰回顧，黨主席選主席時，他大力支持江啟臣，而成為挺郝老黃復興黨員的眼中釘，于北辰說明，桃園黨部是最多人的黃復興黨部，他有兩萬多黨員，因此才有「要拿下黃復興的票，先拿下黃國園」一說。

于北辰表示，至少早一點告訴他，這是他的權利，竟然用這樣羞辱他的方式開除他，「讓我走得零零散散」，交接典禮也沒有舉辦，但于北辰堅持要舉行黨員布達，布達典禮當下4名幹部因不滿如此隨意、專制的人事命令而集體請辭。