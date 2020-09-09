專門「割蛋割乳房」　水鬼毛人成兩岸鬼時代政治工具

▲「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

記者謝欣辰／綜合報導

中國大陸在1950年代出現專門挖心、挖眼、割生殖器的「毛人水怪」，又稱為「水鬼毛人」的恐怖傳說，故事流傳了好幾年，橫跨至少5、6個省，甚至流傳到北京的郊區。之後，背景被定位除了內部矛盾外，就是潛伏在大陸的國民黨特務在暗中搞鬼。

專門割蛋割乳房 眼睛血紅＋綠鼻的「水鬼毛人」

這個「水鬼毛人」的謠言，主要是出現上世紀，國民政府撤退來台時期，特別是在1950年之後，在華東地區大規模突然爆發。當時，在鄉村一下子冒出了數不清的靈異事件，有人聲稱親眼看到全身長毛的怪物，眼睛血紅，鼻子是綠色的，還有血盆大口，或者說看到怪物有多巨大，走一步路，就有五、六公尺長。

重要的是，「水鬼毛人」不是只有出來嚇嚇人而已，最主要是會割除人體的生殖器官，看到男的就割蛋，對於女的就割奶頭和子宮，如果是小孩就割腸子。

傳言說，「水鬼毛人」割下人體這些器官，是因為新政府答應蘇聯，要供給製造原子彈的原料，所以派出能夠飛簷走壁的便衣部隊到各地蒐集。割蛋的人化裝成和尚、道士、農夫等等，白天專門偵查，到了晚上就動手。

水鬼毛人謠言成兩岸攻防的政治工具？

為什麼會突然散播水怪謠言呢？有可能是因為那時國民政府才剛撤退到台灣，中國大陸情勢還不穩定，估計國民政府留下來的游擊隊有上百萬人之多，所以針對新政權刻意流傳能造成混亂的謠言。

還有一個時間點是，1950年6月25日爆發韓戰，飽受戰火蹂躪多年的中國人，普遍恐懼「第三次世界大戰」就要開打。另外，台灣在美國中情局成立的西方公司幫助下，成立了反共救國軍，三不五時的搞突擊活動，因此關於「國民黨要反攻大陸」的謠言，從來都不少，也替這些「水鬼毛人」的散播提供了加速器。

因為謠言的政治性很強，說怪物是新成立的中共政權放出來的，所以敵我分明，嚴格執行「三不挖」政策，也就是軍烈屬不挖，黨團員不挖，幹部不挖，就算抓到送到公安局，公安局一看介紹信就放走了。所以，相信這種荒謬傳說的民眾，只要捉到認定是「割蛋」的人，有的乾脆就直接打死，害得一些無辜者就此送命。

謠言造成人民恐慌 各地出現亂象

「水鬼毛人」的謠言也對經濟生產活動造成很大影響。在江蘇、安徽、山東這些省份，不少農民不敢下田耕作，就算膽子比較大的人，也是到了下午5點多就早早收工，也有農民放棄收割成熟的稻子，結果因為颱風而損失慘重，甚至還有人把沒成熟的玉米砍掉，防止毛人潛伏。

那個年代，中國是非常窮困，物資匱乏，偏偏有的謠言說「水鬼毛人」怕光，因此大家晚上不睡覺，或者全部群聚在一起，就算再窮，大家還是瘋買煤油、火柴、手電筒和電池，天黑了就大放光明。

儘管當時的城市受影響相對較小，但還是發生很明顯的變化，有點像新冠疫情的樣子；當時走在街上的人都很少，尤其到了傍晚日落，整個城市的街道上空空蕩蕩的，商鋪早早關門。也就是說，這些謠言給本來就民生凋敝的中國，帶來更大的傷害。

謠言造成恐慌，就會有人趁機胡作非為。一些走火入魔的村民將外地人當作假想敵，只要看到陌生人就動用暴力來強力驅逐。有的人半夜起來上廁所，也被鄰居誤認為是毛人水怪來了而被打死。還有因為村落男女老少晚上都聚在一起睡覺，難免發生女性受辱而自殺的情況。

但散播這麼快速，有時候也是「人嚇人，嚇死人」。安徽省霍邱縣1954年開始謠傳「水鬼毛人」，好不容易稍微平息，沒想到有一位農村年輕女性不滿婚姻被包辦，無法自己作主，氣得癲癇病發作，持刀割掉自己的兩個乳房，結果大家都以為是「水鬼毛人」所為，再次造成集體恐慌。

關於水鬼毛人謠言來源的三種說法

對此，中國廣州中山大學教授李若建曾寫過一本，書名叫《虛實之間──20世紀50年代中國大陸謠言研究》，把這方面撰寫的很詳細。

書中內容提到，第一種說法是國民政府在1949年潰敗，整個中國空前混亂，但軍統局等仍然企圖挽回大局，所以採取「有計畫的造謠」。例如，安徽省蚌埠市在1949年7月出現「毛人水鬼」三更半夜跑出來的謠言，後來捉到3個假扮「水鬼」的人。

也有人看到水怪兩眼放光，渾身長毛，逮到之後才發現，其實是一名國民黨特務，在頭上插上兩個電燈泡、反穿皮襖假扮的。

第二個說法來自謠言最初發源地，多半在黃河氾濫區，包括淮河，這裡過去就有民間傳說，長得像猿猴的水神「無支祁」，牠在淮河興風作浪，大禹治水時把他降伏，關了500年，據說是《西遊記》孫悟空的原型。總之，那裡因為水患多，民間傳說很多。

第三個則是為了解決淮河水患，中共要修水利，大規模徵集民工，導致不滿。因為「水鬼毛人」流傳最廣的地區，基本上就是近代中國最飽受戰爭與水患蹂躪的地區，特別是國軍在抗日戰爭時候，黃河花園口決堤，讓淮河水災更加嚴重。

所以，中共在1950起決定整治淮河，本來是好事，但對必須離家去當民工的人就不見得，因此有一些婦女利用「水鬼毛人」的謠言，阻止丈夫去當民工。

可是進入網路時代，媒體大肆渲染，「水鬼毛人」的謠言，本來只在水多的江淮流域，散播到最後，乾旱的華北平原也可以鬧得沸沸揚揚。