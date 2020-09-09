　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

專門「割蛋割乳房」　水鬼毛人成兩岸鬼時代政治工具

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

▲「20世紀50年代中國大陸謠言研究」一書探討毛人水怪。（圖／記者任以芳攝）

記者謝欣辰／綜合報導

中國大陸在1950年代出現專門挖心、挖眼、割生殖器的「毛人水怪」，又稱為「水鬼毛人」的恐怖傳說，故事流傳了好幾年，橫跨至少5、6個省，甚至流傳到北京的郊區。之後，背景被定位除了內部矛盾外，就是潛伏在大陸的國民黨特務在暗中搞鬼。

專門割蛋割乳房　眼睛血紅＋綠鼻的「水鬼毛人」

這個「水鬼毛人」的謠言，主要是出現上世紀，國民政府撤退來台時期，特別是在1950年之後，在華東地區大規模突然爆發。當時，在鄉村一下子冒出了數不清的靈異事件，有人聲稱親眼看到全身長毛的怪物，眼睛血紅，鼻子是綠色的，還有血盆大口，或者說看到怪物有多巨大，走一步路，就有五、六公尺長。

重要的是，「水鬼毛人」不是只有出來嚇嚇人而已，最主要是會割除人體的生殖器官，看到男的就割蛋，對於女的就割奶頭和子宮，如果是小孩就割腸子。

傳言說，「水鬼毛人」割下人體這些器官，是因為新政府答應蘇聯，要供給製造原子彈的原料，所以派出能夠飛簷走壁的便衣部隊到各地蒐集。割蛋的人化裝成和尚、道士、農夫等等，白天專門偵查，到了晚上就動手。

水鬼毛人謠言成兩岸攻防的政治工具？

為什麼會突然散播水怪謠言呢？有可能是因為那時國民政府才剛撤退到台灣，中國大陸情勢還不穩定，估計國民政府留下來的游擊隊有上百萬人之多，所以針對新政權刻意流傳能造成混亂的謠言。

還有一個時間點是，1950年6月25日爆發韓戰，飽受戰火蹂躪多年的中國人，普遍恐懼「第三次世界大戰」就要開打。另外，台灣在美國中情局成立的西方公司幫助下，成立了反共救國軍，三不五時的搞突擊活動，因此關於「國民黨要反攻大陸」的謠言，從來都不少，也替這些「水鬼毛人」的散播提供了加速器。

因為謠言的政治性很強，說怪物是新成立的中共政權放出來的，所以敵我分明，嚴格執行「三不挖」政策，也就是軍烈屬不挖，黨團員不挖，幹部不挖，就算抓到送到公安局，公安局一看介紹信就放走了。所以，相信這種荒謬傳說的民眾，只要捉到認定是「割蛋」的人，有的乾脆就直接打死，害得一些無辜者就此送命。

謠言造成人民恐慌　各地出現亂象

「水鬼毛人」的謠言也對經濟生產活動造成很大影響。在江蘇、安徽、山東這些省份，不少農民不敢下田耕作，就算膽子比較大的人，也是到了下午5點多就早早收工，也有農民放棄收割成熟的稻子，結果因為颱風而損失慘重，甚至還有人把沒成熟的玉米砍掉，防止毛人潛伏。

那個年代，中國是非常窮困，物資匱乏，偏偏有的謠言說「水鬼毛人」怕光，因此大家晚上不睡覺，或者全部群聚在一起，就算再窮，大家還是瘋買煤油、火柴、手電筒和電池，天黑了就大放光明。

儘管當時的城市受影響相對較小，但還是發生很明顯的變化，有點像新冠疫情的樣子；當時走在街上的人都很少，尤其到了傍晚日落，整個城市的街道上空空蕩蕩的，商鋪早早關門。也就是說，這些謠言給本來就民生凋敝的中國，帶來更大的傷害。

謠言造成恐慌，就會有人趁機胡作非為。一些走火入魔的村民將外地人當作假想敵，只要看到陌生人就動用暴力來強力驅逐。有的人半夜起來上廁所，也被鄰居誤認為是毛人水怪來了而被打死。還有因為村落男女老少晚上都聚在一起睡覺，難免發生女性受辱而自殺的情況。

但散播這麼快速，有時候也是「人嚇人，嚇死人」。安徽省霍邱縣1954年開始謠傳「水鬼毛人」，好不容易稍微平息，沒想到有一位農村年輕女性不滿婚姻被包辦，無法自己作主，氣得癲癇病發作，持刀割掉自己的兩個乳房，結果大家都以為是「水鬼毛人」所為，再次造成集體恐慌。

關於水鬼毛人謠言來源的三種說法

對此，中國廣州中山大學教授李若建曾寫過一本，書名叫《虛實之間──20世紀50年代中國大陸謠言研究》，把這方面撰寫的很詳細。

書中內容提到，第一種說法是國民政府在1949年潰敗，整個中國空前混亂，但軍統局等仍然企圖挽回大局，所以採取「有計畫的造謠」。例如，安徽省蚌埠市在1949年7月出現「毛人水鬼」三更半夜跑出來的謠言，後來捉到3個假扮「水鬼」的人。

也有人看到水怪兩眼放光，渾身長毛，逮到之後才發現，其實是一名國民黨特務，在頭上插上兩個電燈泡、反穿皮襖假扮的。

第二個說法來自謠言最初發源地，多半在黃河氾濫區，包括淮河，這裡過去就有民間傳說，長得像猿猴的水神「無支祁」，牠在淮河興風作浪，大禹治水時把他降伏，關了500年，據說是《西遊記》孫悟空的原型。總之，那裡因為水患多，民間傳說很多。

第三個則是為了解決淮河水患，中共要修水利，大規模徵集民工，導致不滿。因為「水鬼毛人」流傳最廣的地區，基本上就是近代中國最飽受戰爭與水患蹂躪的地區，特別是國軍在抗日戰爭時候，黃河花園口決堤，讓淮河水災更加嚴重。

所以，中共在1950起決定整治淮河，本來是好事，但對必須離家去當民工的人就不見得，因此有一些婦女利用「水鬼毛人」的謠言，阻止丈夫去當民工。

可是進入網路時代，媒體大肆渲染，「水鬼毛人」的謠言，本來只在水多的江淮流域，散播到最後，乾旱的華北平原也可以鬧得沸沸揚揚。

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
道瓊重挫632點！科技股賣壓持續　特斯拉狂跌21％直入熊市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

譚兵讀武／毛人水怪專割生殖器？　解密兩岸「鬼時代」背後的宣傳戰

百人夜半踢正步！「小金門南山無頭連」是「金馬獎 」最佳鬼片

拜完好兄弟被卡到怎辦！　專家「1種家用神水」擦身秒破解…連防小人都有用

董事長公公當一歲半孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆：他有小三前科！

專門「割蛋割乳房」　水鬼毛人成兩岸鬼時代政治工具

昔挖台積電接班人當CEO！　武漢弘芯停工「中國晶片史上最大騙局」

23歲千金酒駕瑪莎拉蒂撞死BMW男！　家屬拒千萬賠償「只求判死刑」

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

中印準備開戰？　陸專家曝「要有開槍的準備」：不縱容、不克制

台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

董事長公公當一歲半孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆：他有小三前科！

專門「割蛋割乳房」　水鬼毛人成兩岸鬼時代政治工具

昔挖台積電接班人當CEO！　武漢弘芯停工「中國晶片史上最大騙局」

23歲千金酒駕瑪莎拉蒂撞死BMW男！　家屬拒千萬賠償「只求判死刑」

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

中印準備開戰？　陸專家曝「要有開槍的準備」：不縱容、不克制

台美建「經濟與商業對話」　胡錫進：美官員訪台將受中國制裁

父親竟當孫女面前性侵太太　他崩潰揭發惡行硬到底：我沒有爹了！

釣竿「甩到高壓電」…22歲網紅觸電慘死！　直播主突爆哭還原現場

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

富比士公布貝佐斯連3年稱霸富豪榜首　疫情衝擊川普財富險跌榜外

梅西回歸巴薩重返訓練　新賽季連兩天都是全隊最早到球場

張庭瑚秘戀大7歲魏蔓「過夜同居全被拍」！　假戲真做…IG放閃露餡

北京客戶棄單！捷克議長訪台衝擊鋼琴商700萬訂單　富豪全包捐學校

北市知名「貴族幼兒園」爆虐童　離譜師逼吃嘔吐物！拖拉撞桌角

美網／地主希望布雷迪69分鐘退哈薩克　生涯首進大滿貫4強

黑道為錢盯上盧廣仲！爆「天道盟大哥下令抓他」　記者會現場堵人

弄死人償命！她爆：公部門老是等法院判決確定　才願意賠償

家樂福中衛特殊色口罩今天開賣了！全台限定66門市「每店最多82包」

全台13家好市多　網推爆最優「元老店」：動線逛起來舒服

好萌！獵豹寶寶「蓬鬆爆炸頭毛」　臉靠臉露出側顏：人家在發呆～

大陸熱門新聞

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

武漢弘芯遭控　中國晶片史上最大騙局

中印準備開戰？陸專家曝「2點決策」

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

22歲人網紅釣魚觸電慘死！600萬粉絲哭暈

2名澳洲記者遭約談！趙立堅：正常執法

她遭室友追求者瘋捅！男友肉身護愛倒血泊

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

環球時報：印度一線部隊離被消滅不遠了

美國務院次卿有望訪台　胡錫進：將制裁

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

大陸新首富誕生！1.75兆身價秒殺馬雲

更多熱門

相關新聞

群體性瘋狂　1970年全台大鬧鬼

群體性瘋狂　1970年全台大鬧鬼

台灣於1970年代發生「全台大鬧鬼」亂象，當時到處鬼影幢幢，民間傳說四起，甚至有人說「對岸大陸一次派400個水鬼過來」，一度讓大家晚上不敢出門；造成「群體性瘋狂」式鬧鬼，政府最後動用「國家機器」，才慢慢平息，留下獨特的歷史回憶。

王金平確定赴海峽論壇　陸委會回應

王金平確定赴海峽論壇　陸委會回應

王金平赴海峽　陸委會：不需許可

王金平赴海峽　陸委會：不需許可

九二共識絕不犧牲台灣利益

九二共識絕不犧牲台灣利益

美國戰略清晰vs.戰略模糊

美國戰略清晰vs.戰略模糊

關鍵字：

水鬼毛人鬼故事說鬼兩岸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Apple釋出iPhone 12邀請函

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

快訊／放話公開性愛影片被譙翻　謝和弦首對KT道歉

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

桃園農夫整地　雙腿捲翻土機命危

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

野生「零負評女神」現洲際棒球場

蔡依林「雙腿流滿鮮血」經紀人曝近況

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面