孫大千力挺于北辰「錯殺忠臣自毀長城」　籲江啟臣三思解雇案

▲孫大千籲江啟臣慎重考慮于北辰的解職案。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨8日上午發布人事異動消息，平時愛直播罵黨高層，被稱為「斗內將軍」的網紅、黃國園黨部主委于北辰因言行不當遭解職，引發熱議。對此，前國民黨立委孫大千下午表示，于北辰是國民黨優秀人才，可在直播中傳播國民黨理念，絕對是重要戰將，若因為誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城，請黨中央三思。

「請江啓臣主席慎重考慮于北辰主委的解職案」。孫大千在臉書表示，于北辰是當前黨內幹部中的優秀人才，不但有衝勁活力，更有論述能力，可以在談話性節目中為國民黨挺身辯護，也可以在直播節目中為國民黨傳播理念，絕對是國民黨的重要戰將。

孫大千指出，年輕化是國民黨轉型改革的重要目標，「多元活潑，有容乃大，才能夠廣納各界的年輕人才」，如果黨內連一點點的批評都無法容忍，那是走回頭路，會變成一言堂。他強調，選戰可以打敗，但是改革不應該停止。

孫大千認為，于北辰的去留，將會成為外界觀察國民黨是否能夠堅持改革的重要指標，于北辰可以坦然面對，雲淡風輕，但是千千萬萬期待國民黨能夠浴火重生的黨員，絕對無法坐視不管，「因為誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城。請黨中央三思」。

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