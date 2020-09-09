中印邊境「第一槍」　胡錫進：解放軍有擊敗印軍的絕對把握！

▲中印局勢緊張，印軍向邊境增兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境再度爆發衝突，並傳出印軍開了第一槍，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進透露，根據一線情況，解放軍對整體局勢有著牢固的把控，一旦開戰，無論怎麼打，解放軍都有擊敗印軍的絕對把握，「中國不會在中印邊境丟掉一寸土地，請大家放心。」

▼《環球時報》總編胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進表示，根據新近情況，解放軍的綜合威懾還沒有達到阻止印軍冒險的效果，印方仍然心存僥倖，誤判低估中方決不在領土問題上妥協的意志，總以為中方不敢、不願、不能與印方開戰，「這根本原因恐怕是中國30多年沒打仗了，而且致力於和平發展，外部一些力量質疑我們會在必要時不惜一戰，認為我們會為了保發展而做超越底線的妥協。」

胡錫進提到，新中國成立以來，中國幾次對外戰爭，都是對方誤判低估中國敢戰意志的結果，1962年戰爭之前，印方有恃無恐，不斷蠶食中國領土，挑戰人民解放軍，最終印方付出沉重代價，「今天的情況非常接近於那次戰爭爆發之前，前方的情況還是相當緊張的，雙方發生直接交火的可能性嚴重存在。」

胡錫進指出，他作為接近軍方的中國媒體人，也是前軍人，必須警告印方，解放軍不開第一槍，但是一旦印軍率先向解放軍射擊，其後果一定是印度處在現地的軍隊被消滅，「如果印軍膽敢升級衝突，將有更多印度軍隊被消滅，連打一場架都死20人的印度軍隊，根本就不是解放軍的對手，沒錯，我們有點蔑視那些印軍的戰鬥力。」

胡錫進表示，中國的確希望和平發展，所以30多年沒有對外打仗了，如今卻發現，一些外部力量在誤讀中國的和平意願，將之視為中方的軟弱，很多中國人充滿遺憾地在想，也許完全和平地發展並非中國作為大國的宿命，有可能通過一場戰爭來展示中國「敢戰」的意志，是中國不得不付出的代價，「老胡警告新德里，你們要好自為之，不要逼中國動手，用你們反覆越線挑釁的軍隊為中國宣示戰略意志祭旗。」

胡錫進強調，中國對印政策是以實力為後盾的，大家都不怕印方挑釁者，「解放軍何來面對他們的膽怯？國家又何來面對印度的軟弱？大家要相信，中國相對於印度是絕對的強者，我們手中掌握著各種主動性，無論是談是打，解放軍都不會讓印方佔我們中國的便宜。」