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中印45年第一槍！牛彈琴預測「最糟糕情況」　3後果曝：一場災難

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▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境近日爆發45年來首次開火，雙方互相指責。具新華社背景的微信公眾號《牛彈琴》今（9）日發表評論，指出印度開第一槍的嚴重後果，更是直言「事態發展，確實讓人倒吸一口涼氣」。

解放軍西部戰區8日淩晨指出，印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅；這也成為中印停火協議45年來首次開火。印方在8日下午駁斥，印軍沒有越線，也沒有採取任何開火的手段。

《牛彈琴》今日在《印度開了第一槍嚴重的三個後果！》文章內指出，中方的表述是非常清楚的，首先印度開了第一槍，其次這是1975年以來第一槍，再來印度嚴重違反不使用武力槍械的協議。

文章稱，邊境45年有摩擦，但沒有槍聲，這是非常不容易的，如果協議就這樣被破壞，那很簡單，印度有槍，中方也有槍，中方再克制再理性，也不可能做到打不回手。

復旦大學南亞研究中心副主任林民旺認為，「印度敢開槍，我們也必須要有開槍的決心和準備。印度敢開第一槍，我們就不需要受到規則的束縛。不要過於顧全大局。」

▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊界。（圖／達志影像／美聯社）

不過《牛彈琴》直言，事態發展，確實讓人倒吸一口涼氣，「有時你越想不惹事，事情卻惹你越多。所謂樹欲靜而風不止，印度最近各種小動作，又確實在把局勢向戰爭方面推進。」文章隨後闡述開槍事件的三個嚴重後果。

後果一、嚴重破壞信任。

45年來第一次，性質太惡劣。大國是要講信譽的，印度連續小動作，已經嚴重破壞了信譽；開槍這樣的事件，更嚴重破壞協議和信任。如果管控不好，那接下來，就可能不是6月15日的加勒萬河谷事件了。所以，哪怕開了第一槍，印度還倒打一耙，指責中方開槍，印度也清楚事件的嚴峻性。既然這樣，那就必須嚴肅對待，處理責任人，防止更嚴重事件發生。

後果二、打開了潘朵拉盒子。

別忘了，當年雙方之所以規定不使用槍械，就是避免事態升級，但印度現在打開了潘朵拉盒子，很容易造成對方的誤解誤判。印度有槍，中國肯定也有槍，如果管控不力，接下來真是流血衝突了。

說得更嚴峻一點，甚至可能導致現在印巴之間的軍事衝突常態化，三天兩頭傷亡。但中國畢竟不是巴基斯坦，印度必須掂量後果。

後果三、最糟糕的情況，就是邊境衝突和戰爭。

這就不多說了，中印是鄰居，都是發展中大國，全面戰爭不可能，但如果在這樣的時刻捲入這樣的一場邊境戰爭，對印度、對中國而言，都是一場災難！

▲▼中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

文章強調，逆轉這一進程現在還來得及，「中印可以是朋友，也應該是朋友」，但最根本的是印度必須要改變對華心結，心胸不大，心結就永遠解不開，更別忘了「勿謂言之不預」，這句中國話的分量。

文章最後指出，對中國來說，理性和克制依然需要，同時來而不往非禮也，讓對方清楚，在中國面前，小動作是佔不到便宜的，「對印度，我們應該有這個信心。」

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