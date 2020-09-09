2歲女童下體詭異流湯！「陰道發黑」竟是遭腐蝕…醫生一挖嚇傻

▲2歲女童將電池塞入下體。（圖／翻攝自北京晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省淮安一2歲女童小靜（化名）這兩天突然發燒，而且下體突然分泌出許多可疑液體。被爸媽發現後，孩子奶音稱，在下面放了一個異物。隨後，家長趕緊帶她去醫院，醫生從孩子下體取出一顆電池，但電池已經洩漏，腐蝕了下體的部分組織。

據《北京晚報》報導，發現異樣後，幾經詢問，小靜自稱，將一個異物塞入了下體，可能是個吸鐵石。聞聽此言，媽媽趕緊帶著女兒到淮安市婦幼保健院就醫。

CT檢查發現，小靜下體內有一個直徑1公分左右的金屬物體。據淮安市婦幼保健院婦科副主任醫師張春花表示，完成術前檢查後，醫生為小靜實施了宮腔鏡手術，術中的發現讓在場的所有人大吃一驚，「這個異物其實是個完整的紐扣電池，而且小靜陰道後壁有2公分左右已經發黑，可能是電池的洩漏引起的腐蝕，已經明顯是有炎症的表現，時間再久就會出現潰瘍。」

張春花說，醫護人員把發黑腐蝕的部分做了處理，然後做了預防炎症的治療。術後，孩子恢復良好。

醫生表示，幼兒因為好奇或因下體瘙癢等，可能會在無意識狀態下，將異物塞入下體內，從而引起不適；若異物未能及時取出，可導致流血、組織壞死，甚至影響以後的生殖功能。

醫生也提醒，家長應對這一時期兒童的心理、生理衛生進行教育和指導，平時應多與孩子相處，增加交流與溝通的機會。

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