女兒搭電梯被狗咬傷　爸收「2萬和解金」卻上門把狗摔死！

▲女童搭電梯時被其他住戶的狗咬傷。（圖／翻攝自微博／新浪深圳）

記者李振慧／綜合報導

深圳市龍華區一名女童搭乘電梯時，不慎遭其他住戶所養的狗咬傷，家人雖然事後收到對方所提供的人民幣5,000元（約台幣2.1萬元）賠償金，然而父親因為不爽狗主人竟然教導他該怎麼教女兒，竟然跑去殺害對方的狗洩憤。

事件上月30日發生在深圳市龍華區港鐵天頌社區，楊姓女童與朋友搭乘電梯時，主動撫摸陳姓住戶懷中所抱的小狗，此時對方手上牽繩牽著的另一條狗突然做出攻擊動作，幸好及時被狗主人拉住，不過女童仍多次跑去摸狗，結果出電梯時再度被另外一條狗攻擊，導致小腿被咬傷。

狗主人陳女表示，「小孩進電梯不到10秒就主動摸狗，可能出於自身防範意識，狗狗將小女孩咬傷」，隔天她與女童家屬見面協商，最終雙方達成和解，她同意支付對方人民幣5,000元以作為賠償，沒想到本月1日對方突然上門說協議無效，後來把狗摔死爸媽也被打傷。

楊男則表示，是因為隔天陳女所發來的簡訊，其中「要求加強教導孩子」等文字讓他不滿，才會上門要重新協商和解內容，結果在爭執過程中被狗咬傷大拇指和中指，「生氣之下就把狗拖在地上摔了幾下」，否認搶狗狗故意將其摔死，目前警方已介入調查。

►欸~妳過來一下！妳過來一下