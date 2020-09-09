最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

▲國旅大爆發，假日不管到哪個觀光景點，都是滿滿的出旅人潮。（圖／記者李宜秦攝）

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在後疫情時代，全台湧現報復性玩樂熱潮，國內旅遊正夯，尤其搭配政府推出的振興三倍券，再加上店家的專屬好康，消費不只是1倍變3倍，而是再享更多額外的回饋，不少人拿著三倍券到處血拼、吃喝、旅遊，不僅各地觀光景點人潮滿，也刺激當地商機。不過想要省錢爽爽玩的話，大推綁定適用三倍券的信用卡，除了能夠輕輕鬆鬆到指定平台網購一泊二食，再加上業者、銀行祭出的多重優惠，換算下來CP值超高，這一招才是最聰明的懶人玩法！

三倍券用了嗎？沒時間去郵局領取的話，不妨把手邊的信用卡拿出來，看看誰的優惠比較好，之後直接到官網登錄，現綁現用數位三倍券，快速便利免排隊，且配合的銀行業者多達33家，基本上適用的信用卡在市面常見，能綁定的不少，除了累計消費滿3,000元，下期帳單直接扣2,000元，搭配刷卡加碼禮、紅利點數或抽獎，把原本三倍券的優惠再放大，回饋輕鬆入袋滿手拿。

▲綁定適用三倍券的信用卡，數位三倍券現領現用。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

最近國旅大爆發，在做好基本防疫的狀態下，待在國內一樣可以玩好玩滿安心旅遊，前陣子旅展就有別以往，全力攻國旅市，旅行社幾乎都以國旅行程為主打，推出景點門票、一日遊、住宿、吃喝等眾多優惠，持三倍券購買，能讓荷包省下更多。如果錯過旅展也別擔心，直接到飯店旅遊業者官網訂購，或是到部分提供旅遊商品、經主管機關認定的電商平台，只要看到商品頁面標示「振興三倍券」，下單後選擇綁定適用三倍券的信用卡付款結帳，輕鬆網購一樣能享受回饋。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，鄰近蘭陽溪、宜蘭河及冬山河，不僅可觀望龜山島海景，從客房窗景往外眺望，還可飽覽中央山脈山景與蘭陽平原的田原風光，而整體以日本兼六園為靈感規劃設計，為全台唯一日式庭園主題飯店，入住還能享受風呂浴場、戶外泳池等各項設施，旅行更愜意，猶如一秒飛到日本，1泊2食雙人平日優惠價6,580元，搭配綁定三倍券的信用卡付款，相當於一人只要2,290元。

▲入住關西六福莊，打開窗就可以看到非洲草食性動物。（圖／六福集團提供）

最適合親子家庭旅遊入住的關西六福莊生態渡假旅館，是亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店，一開窗就能看到長頸鹿、斑馬等明星動物，有如身處在非洲大草原一般，房客還能獨享動物親密體驗行程，與羊駝、狐猴、狐獴懞等來個近距離接觸，館內另有玩偶同樂會、手作DIY、說故事時間等多項免費親子活動，爸媽帶著小朋友放風一整天不是問題，旅館自推出以來，人氣不墜，現在跟動物睡1晚，雙人平日1泊2食再送六福村門票2日無限暢遊，優惠價8,888元，使用綁定振興三倍券之信用卡消費，一人花不到3,500元，吃喝玩樂一次玩到底，平日還可限量升等入住6人樓中樓客房。

▲高雄義大世界皇家酒店。（圖／翻攝自高雄義大皇家酒店官網）

到南台灣渡假遊玩，不少人喜愛入住高雄義大，購物血拚、玩遊樂設施一站滿足，而義大皇家酒店1泊2食+義大世界2天1夜，網購優惠價5,260元，但三倍券一用下去，振興力道更強，換算一人只要1,630元，可享受入住免費升等雅緻四人房、加碼送12歲以下兒童早餐2客、每房加贈同記安平豆花兌換券1張等好康，館內還能免費使用三溫暖、戶外親子池、健身房等水陸設施之外，每日晚上再去看免費的「夢之湖影音聲光秀」，9/1～11/25期間入住加碼送義大世界摩天輪券，超乎想像的划算。三倍券好領好用，還沒加入的人，年底前快綁定信用卡，簡單領回饋，創造自己的省錢術。