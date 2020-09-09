　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅大爆發，假日不管到哪個觀光景點，都是滿滿的出旅人潮。（圖／記者李宜秦攝）

生活中心／綜合報導

在後疫情時代，全台湧現報復性玩樂熱潮，國內旅遊正夯，尤其搭配政府推出的振興三倍券，再加上店家的專屬好康，消費不只是1倍變3倍，而是再享更多額外的回饋，不少人拿著三倍券到處血拼、吃喝、旅遊，不僅各地觀光景點人潮滿，也刺激當地商機。不過想要省錢爽爽玩的話，大推綁定適用三倍券的信用卡，除了能夠輕輕鬆鬆到指定平台網購一泊二食，再加上業者、銀行祭出的多重優惠，換算下來CP值超高，這一招才是最聰明的懶人玩法！

三倍券用了嗎？沒時間去郵局領取的話，不妨把手邊的信用卡拿出來，看看誰的優惠比較好，之後直接到官網登錄，現綁現用數位三倍券，快速便利免排隊，且配合的銀行業者多達33家，基本上適用的信用卡在市面常見，能綁定的不少，除了累計消費滿3,000元，下期帳單直接扣2,000元，搭配刷卡加碼禮、紅利點數或抽獎，把原本三倍券的優惠再放大，回饋輕鬆入袋滿手拿。

數位三倍券（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲綁定適用三倍券的信用卡，數位三倍券現領現用。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

最近國旅大爆發，在做好基本防疫的狀態下，待在國內一樣可以玩好玩滿安心旅遊，前陣子旅展就有別以往，全力攻國旅市，旅行社幾乎都以國旅行程為主打，推出景點門票、一日遊、住宿、吃喝等眾多優惠，持三倍券購買，能讓荷包省下更多。如果錯過旅展也別擔心，直接到飯店旅遊業者官網訂購，或是到部分提供旅遊商品、經主管機關認定的電商平台，只要看到商品頁面標示「振興三倍券」，下單後選擇綁定適用三倍券的信用卡付款結帳，輕鬆網購一樣能享受回饋。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，鄰近蘭陽溪、宜蘭河及冬山河，不僅可觀望龜山島海景，從客房窗景往外眺望，還可飽覽中央山脈山景與蘭陽平原的田原風光，而整體以日本兼六園為靈感規劃設計，為全台唯一日式庭園主題飯店，入住還能享受風呂浴場、戶外泳池等各項設施，旅行更愜意，猶如一秒飛到日本，1泊2食雙人平日優惠價6,580元，搭配綁定三倍券的信用卡付款，相當於一人只要2,290元。

▲六福莊推出「與動物當鄰居 長住專案」。（圖／六福集團提供）

▲入住關西六福莊，打開窗就可以看到非洲草食性動物。（圖／六福集團提供）

最適合親子家庭旅遊入住的關西六福莊生態渡假旅館，是亞洲唯一以自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店，一開窗就能看到長頸鹿、斑馬等明星動物，有如身處在非洲大草原一般，房客還能獨享動物親密體驗行程，與羊駝、狐猴、狐獴懞等來個近距離接觸，館內另有玩偶同樂會、手作DIY、說故事時間等多項免費親子活動，爸媽帶著小朋友放風一整天不是問題，旅館自推出以來，人氣不墜，現在跟動物睡1晚，雙人平日1泊2食再送六福村門票2日無限暢遊，優惠價8,888元，使用綁定振興三倍券之信用卡消費，一人花不到3,500元，吃喝玩樂一次玩到底，平日還可限量升等入住6人樓中樓客房。

高雄義大皇家酒店（圖／翻攝自高雄義大皇家酒店官網）

▲高雄義大世界皇家酒店。（圖／翻攝自高雄義大皇家酒店官網）

到南台灣渡假遊玩，不少人喜愛入住高雄義大，購物血拚、玩遊樂設施一站滿足，而義大皇家酒店1泊2食+義大世界2天1夜，網購優惠價5,260元，但三倍券一用下去，振興力道更強，換算一人只要1,630元，可享受入住免費升等雅緻四人房、加碼送12歲以下兒童早餐2客、每房加贈同記安平豆花兌換券1張等好康，館內還能免費使用三溫暖、戶外親子池、健身房等水陸設施之外，每日晚上再去看免費的「夢之湖影音聲光秀」，9/1～11/25期間入住加碼送義大世界摩天輪券，超乎想像的划算。三倍券好領好用，還沒加入的人，年底前快綁定信用卡，簡單領回饋，創造自己的省錢術。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
攝影師突抽筋！KID「穿涼鞋」幫扛7kg腳架…應對細節被讚爆
經紀人騙拍裸照！女星當場被逼脫光　露出片外流
林威廷父親裝潢遭壓死　富邦悍將回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

中衛6款特殊色9/9限時限量快閃　再搶紫色豹紋戴起來炫一波

法國人打滿分的最台米漿！米漿莓果司康向經典歐式甜點致敬　光泉米漿夏季活動帶你偽出國

每小時摳門市「中衛口罩到貨沒」？　她一開賣秒衝家樂福超嗨：買到很開心

影／紙本開放領券！雙胞胎中一次領兩張　一家四口成藝FUN券「勝利組」

聽得見的櫻花ASMR廚房　邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光

中衛口罩開賣！家樂福一開店「貨沒到」　民眾撲空怨：要先說開賣時間啊

影／「藝FUN券2.0」今天開領了！4大超商領券咖啡買1送1還送汽車

家樂福中衛特殊色口罩今天開賣了！全台限定66門市「每店最多82包」

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

最強懶人玩法！三倍券輕鬆玩一泊二食　回饋入袋省錢住好房

中衛6款特殊色9/9限時限量快閃　再搶紫色豹紋戴起來炫一波

法國人打滿分的最台米漿！米漿莓果司康向經典歐式甜點致敬　光泉米漿夏季活動帶你偽出國

每小時摳門市「中衛口罩到貨沒」？　她一開賣秒衝家樂福超嗨：買到很開心

影／紙本開放領券！雙胞胎中一次領兩張　一家四口成藝FUN券「勝利組」

聽得見的櫻花ASMR廚房　邵庭、鄧福如與愛犬「顱內高潮」全曝光

中衛口罩開賣！家樂福一開店「貨沒到」　民眾撲空怨：要先說開賣時間啊

影／「藝FUN券2.0」今天開領了！4大超商領券咖啡買1送1還送汽車

家樂福中衛特殊色口罩今天開賣了！全台限定66門市「每店最多82包」

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

快訊／淡水新春路墜樓案件！男子大樓「12樓」墜下　命危搶救中

限時一週！2人安心補助入住只要10元　台南趣淘漫旅指定日銅板價

看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

百億基金「8大方向」用途出爐！陳吉仲：白紙黑字具體落實

中職／桃猿新洋投曼恩明開箱對兄弟！尼寇力領機票

終結地方塞車惡夢　國1林口交流道短、中期改善方案出爐

左右沒車「穿越網狀線」...下秒收罰單！苗栗哥衰哭：人生第一次

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

消費熱門新聞

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

全台66間家樂福開賣中衛特殊色口罩了

9/9拚手速搶Switch　單機6千有找

「藝FUN券2.0」今天開領！4大超商優惠懶人包

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

一開賣秒衝家樂福！她搶到中衛特殊色口罩超嗨

家樂福賣口罩「貨沒到」！民眾撲空抱怨

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

中衛「防疫紀念包」第2波通路曝

超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」開賣

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

66家量販店限定！家樂福也要賣中衛特殊色口罩了

更多熱門

相關新聞

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

中衛6款特殊色　9/9限時限量快閃

中衛口罩人氣居高不下，電商在99購物節也祭出驚喜加碼，蝦皮購物於9/9限時限量上架中衛口罩6款限定特殊色，中衛迷可趁這波搶起來，若是錯過這一檔，也可鎖定墊腳石購物網9/10的中衛開賣訊息，將有5色上架販售，其中包含潮橘、月河藍月夜，另外，PChome 24h購物也有紫豹紋可選購，戴起來臉上超閃耀。

芋頭控必吃超商20款聯名新品

芋頭控必吃超商20款聯名新品

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

批「台灣像貧民窟」引戰　在台韓人滅火

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

關鍵字：

振興三倍券電商網購旅遊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面