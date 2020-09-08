時力幕僚早曝「去當新潮流乘龍快婿」　轟曾玟學欠黃國昌道歉

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委賴品妤與前時代力量苗栗縣議員曾玟學的「品學戀」今浮上檯面，其實部分政治圈人士對兩人戀情早已知情，且回顧過往早有跡可循。現任立委邱顯智的張姓助理就曾在曾玟學退黨當日在臉書批評，「想跳船不要用這種理由，當乘龍快婿去吧，新潮流等著你。」

▲曾玟學（左）、賴品妤（右）被爆熱戀。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



「品學戀」曝光引熱議，兩人戀情似乎有跡可循，連曾玟學在立法院直播退黨宣言時，基進黨立委陳柏惟也在留言區意有所指地說：「賴品妤正在與你一起觀看！」

但當時有時力幕僚質疑，曾玟學早就想跳槽，宣布退黨只是在等待時機，也讓人聯想可能與戀情有關。由於賴品妤的爸爸賴勁麟屬民進黨新潮流派系，曾任立法委員、行政院勞工委員會副主任委員，因此時力張姓幕僚在曾玟學退黨當晚，以臉書痛批，「一直都知道黃國昌的影響力？從來沒有尋求他的幫忙？2018年我回到苗栗輔選，是黃國昌讓我回來幫你跟國鼎的，還請同事幫忙我的庶務工作。想跳船不要用這種理由，當乘龍快婿去吧，新潮流等著你。」

張姓幕僚在文中批評，「我對你（曾玟學）才真得很失望，2019年顯智不分區選舉需要你，是怎麼回應我的？你所謂的感激不過是表面而已。」

該幕僚甚至以逝去的爺爺發誓，「黃國昌不欠你，也不欠你所謂的黨內年輕人，做人要摸良心，人在做天在看。黃國昌就是一個被耍的笨蛋，拼命輔選的下場就是被踐踏。」

「品學戀」8日一早鬧得沸沸揚揚，張姓助理再度發文寫下，「祝福，但你是不是欠黃國昌一個道歉。」

▼時力幕僚張秦纁評「品學戀」。（圖／翻攝自Facebook／張秦纁）