　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州伍德蘭希爾斯因熱浪引發森林大火，造成猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地附近有207人受困火海中。在直升機到場救援前，一名遊客用手機拍下了營地被野火包圍的時刻，場面動魄驚心。

影片可見猛瑪池水庫遭祝融後，熊熊大火染紅了整個天空，將夜空照映得像白天一樣。受困的美國男子雷明頓（Jeremy Remington）紅著眼眶對鏡頭表示，他們已被火海包圍，四面八方，包括馬路，都被火龍吞噬，如果他們可以逃出生天，希望世人能看見他們當時的絕望時刻。

▲▼猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地森林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地森林大火導致200多名旅客受困。（圖／達志影像／美聯社）

森林大火的高溫讓當地的溫度急劇飆升，雷明頓是打著赤膊拍攝影片的。16歲少女祖科夫斯基（Rylee Zukovsky）被契努克直升機救出後，告訴《紐約時報》，火勢蔓延導致她的頭髮都著了火，她不得不在頭髮上灑水，「我們原本不知道自己會被獲救，也不知道他們會派直升機來接我們，契努克直升機突然就從煙霧裡飛了出來。」

當局表示，他們派出了2架黑鷹直升機和1架契努克直升機進行共3趟的飛行，目前已成功將受困火場的遊客全數救出，其中約有20多人受傷，無人罹難。

►網友團購第一名！愛康涼感衛生棉用過就回不去啦

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／康軒老董陸返台不甩居檢　「已被送至集中檢疫所」強制隔離
iPhone 12「生產時間點」曝光！5G版6.1吋雙鏡頭先
快訊／放話公開Keanna性愛影片被譙翻　謝和弦首道歉！
快訊／康軒老董返台不甩居檢！衛生局將依法開罰　本人回應了
人妻頒「硬度獎」讚小王！激喊：強又久…老公見滑進去綠到崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大理石礦場崩塌災變　至少尋獲18遺體…巴基斯坦約20人仍受困

3颱風接力侵襲南韓　298次國內線航班緊急取消

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

台灣歷史課本中「被缺席」的三國內容　大馬獨中全保留

這下免試鏡！AI分析出最讚電影卡司　亨利卡維爾成「龐德」首選

閃過人生走馬燈！川普遞「薄荷糖」讓金正恩嚇傻：以為要被暗殺

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

大理石礦場崩塌災變　至少尋獲18遺體…巴基斯坦約20人仍受困

3颱風接力侵襲南韓　298次國內線航班緊急取消

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

台灣歷史課本中「被缺席」的三國內容　大馬獨中全保留

這下免試鏡！AI分析出最讚電影卡司　亨利卡維爾成「龐德」首選

閃過人生走馬燈！川普遞「薄荷糖」讓金正恩嚇傻：以為要被暗殺

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

不斷更新／郭阜林敲第3安追分　獅隊7局4比5悍將

小S訪問到一半...劉涵竹提醒「時間剩2分鐘」大喊：我很久沒出來了耶！

快訊／康軒董座大陸返台「不甩居家檢疫」恐罰百萬　衛生局：已送集中檢疫

快訊／不甩14天居檢依法開罰！　李萬吉被送至集檢所「強制隔離」

台灣「格鬥王」職業賽13日紅館開戰　55場賽事看到爽！

台新放手彰銀！張綱維意外神救援　台新金笑納天上掉下來的禮物

中職／「挑眉哥」羅暐捷一軍開箱　締U18冠軍班底職棒首安

康軒董座從大陸返台不甩居檢！回公司開會將被罰百萬　網批：辦教育的欠教育

「容量夠大才裝得下」　iPhone12傳僅一機支援5G毫米波

旺宏8月營收31.54億元「4個月來高點」！Q3整體展望審慎樂觀

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

確診3天　少女救護車上被性侵

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

8歲罕病女童被做成「情趣娃娃」！

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

辣女師車震小學生！原因曝：比我老公的還要大

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚慘死」

更多熱門

相關新聞

蔡英文：很高興美前國安顧問籲強化台灣聲量

蔡英文：很高興美前國安顧問籲強化台灣聲量

美國前國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）8日在「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」視訊演說中，提出「三點強化」，要擴大台灣的聲音，讓對岸知道威脅是無法成功的。對此，總統蔡英文晚間表示，很高興麥克馬斯特回應她演說時的主張，讓更多人聽見台灣的意見，共同維護印太區域的和平、繁榮及穩定。

山羊闖警車　大嗑文件一分鐘

山羊闖警車　大嗑文件一分鐘

金正恩嚇傻！川普遞薄荷糖...以為要被暗殺

金正恩嚇傻！川普遞薄荷糖...以為要被暗殺

前第一夫人：曾想把歐巴馬推向窗外

前第一夫人：曾想把歐巴馬推向窗外

川普提美中「經濟脫鉤」！　分析師：10月底前股市行情別錯過

川普提美中「經濟脫鉤」！　分析師：10月底前股市行情別錯過

關鍵字：

美國北美要聞加州野火受困

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面