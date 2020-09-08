團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

▲台商徐正文8日召開記者會，呼籲基於人道關懷，政府應儘速放行團聚陸配返台。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

為再次替尚未開放來台的「團聚陸配」請願，台商徐正文8日召開記者會，喊話政府防疫勿淪為政治考量。有孕婦表示，因老公無法回台，只好自己搭機回台生產，相當恐慌，另也有役男指出，他為了盡國家義務已返台準備服役，妻子卻還在大陸，希望政府給出明確時間表，或乾脆宣布就是因「陸籍」、「政治因素」無法開放，不要再踢皮球。

徐正文今天和近10位陸配家庭案例召開記者會，並現場連線兩岸家庭成員。他表示，基於人道關懷，呼籲政府儘速放行團聚陸配返台，盼政府能秉持著月老牽紅線的善心，不要拆散夫妻和家庭，如果政府對疫情有膽心，他們願意集中隔離，或是提前做核酸檢測只要順利返回台灣。

▲團聚陸配家庭和在大陸的親人視訊連線，表達想一起在台灣生活的訴求。（圖／記者湯興漢攝）

丁先生自述曾經支持民進黨，並一直以台灣的人權保障為榮，眼見美國朋友的家庭都能回台團聚，自己2月起答應將老婆接回台灣團聚後，就分隔兩地，打陳情電話給陸委會、指揮中心、移民署卻互踢皮球，質疑指揮官陳時中拍GQ、保障美豬、美牛沒問題，卻沒時間思考陸配團聚的問題。

另位吳先生表示，當他詢問疾管署官員是疫情，還是政治問題時，對方僅回答「你懂就好了」，感嘆作為一個台灣人，難道沒有權利帶老婆回家鄉，對岸出生的配偶，就沒有權利愛上台灣、喜歡上台灣人。

陸籍丈夫還在紐西蘭的Angela說，雖然有網友建議她帶小孩飛到紐西蘭，但這對於怕生的小孩子來說，又是一次環境轉變，且他們本來就打算將來在台灣生活，共組完整家庭，希望政府能予以體諒。

徐正文表示，已經有懷胎8月孕婦因為疫情，只好選擇一個人搭機回台生產，沒有丈夫陪伴，希望總統、行政院長能聽到人民的請求，並提出相應的時間表，否則對於他們來說，很多人生活、就業、居住都面臨難題。他更激動的表示，「要馬就告訴他們都不准回來了，因為他們連美國豬都不如！」

面對相關請願，陸委會上月底曾回應說，有關團聚陸配及陸籍子女返台問題，本會相當重視，「有序鬆綁各領域措施，是既定的政策方向。」本會已會同相關機關研議方案，配合指揮中心在兼顧疫情防控的情形下，讓渠等能陸續順利回台，如有確定方案，會進一步對外說明。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦