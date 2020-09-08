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團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

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▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

▲台商徐正文8日召開記者會，呼籲基於人道關懷，政府應儘速放行團聚陸配返台。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

為再次替尚未開放來台的「團聚陸配」請願，台商徐正文8日召開記者會，喊話政府防疫勿淪為政治考量。有孕婦表示，因老公無法回台，只好自己搭機回台生產，相當恐慌，另也有役男指出，他為了盡國家義務已返台準備服役，妻子卻還在大陸，希望政府給出明確時間表，或乾脆宣布就是因「陸籍」、「政治因素」無法開放，不要再踢皮球。

徐正文今天和近10位陸配家庭案例召開記者會，並現場連線兩岸家庭成員。他表示，基於人道關懷，呼籲政府儘速放行團聚陸配返台，盼政府能秉持著月老牽紅線的善心，不要拆散夫妻和家庭，如果政府對疫情有膽心，他們願意集中隔離，或是提前做核酸檢測只要順利返回台灣。

▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

▲團聚陸配家庭和在大陸的親人視訊連線，表達想一起在台灣生活的訴求。（圖／記者湯興漢攝）

丁先生自述曾經支持民進黨，並一直以台灣的人權保障為榮，眼見美國朋友的家庭都能回台團聚，自己2月起答應將老婆接回台灣團聚後，就分隔兩地，打陳情電話給陸委會、指揮中心、移民署卻互踢皮球，質疑指揮官陳時中拍GQ、保障美豬、美牛沒問題，卻沒時間思考陸配團聚的問題。

另位吳先生表示，當他詢問疾管署官員是疫情，還是政治問題時，對方僅回答「你懂就好了」，感嘆作為一個台灣人，難道沒有權利帶老婆回家鄉，對岸出生的配偶，就沒有權利愛上台灣、喜歡上台灣人。

陸籍丈夫還在紐西蘭的Angela說，雖然有網友建議她帶小孩飛到紐西蘭，但這對於怕生的小孩子來說，又是一次環境轉變，且他們本來就打算將來在台灣生活，共組完整家庭，希望政府能予以體諒。

徐正文表示，已經有懷胎8月孕婦因為疫情，只好選擇一個人搭機回台生產，沒有丈夫陪伴，希望總統、行政院長能聽到人民的請求，並提出相應的時間表，否則對於他們來說，很多人生活、就業、居住都面臨難題。他更激動的表示，「要馬就告訴他們都不准回來了，因為他們連美國豬都不如！」

面對相關請願，陸委會上月底曾回應說，有關團聚陸配及陸籍子女返台問題，本會相當重視，「有序鬆綁各領域措施，是既定的政策方向。」本會已會同相關機關研議方案，配合指揮中心在兼顧疫情防控的情形下，讓渠等能陸續順利回台，如有確定方案，會進一步對外說明。

以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

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▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

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