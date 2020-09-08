國民黨中評委提「韓朱配」參戰2024　侯友宜勸：一步一腳印

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨中評委建議徵召前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫參選2024正、副總統，新北市長侯友宜8日表示「現階段做好自己本分與角色」，未來的事情還是要一步一腳印，不論職位的高低，只要認真努力做事，人民一定可以看得到。

侯友宜說，現階段每一個人要扮演好自己的角色跟本份，拿出積極做事的態度，做出讓市民、民眾有感的政績，才是當前最重要的一件事。至於未來的事情，大家還是要一步一腳印、務實努力的做事，跟市民並肩站在一起，國民黨才會有機會能再度為國人服務。

韓國瑜被罷免之後，回到老家雲林沈寂了數月，但在國民黨召開全代會當天突然現身於北市極品軒餐廳出席餐會，由前高雄市副市長葉匡時舉辦，李四川也一同出席，因時機敏感引發聯想。

對於韓國瑜復出動作頻頻，侯友宜回應，謝謝大家都很關心國民黨，只要每個人有心為國家、為人民做事，機會都有很多的，不論職位的高低，只要認真努力做事，腳踏實地的為民服務，他相信人民一定可以看得到。





▲侯友宜上午出席新北市109學年度市長盃三級棒球錦標賽開幕典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨7日召開中評會，中評委林竹松提出建議案，希望黨中央提前佈局2024總統大選，徵召前高雄市長韓國瑜、前新北長朱立倫組合，參選正、副總統。他指出，韓國瑜、朱立倫最具實力，也才有機會和能力打敗民進黨可能人選的賴清德 和鄭文燦。綜觀韓、朱傑出學經歷、輝煌的選戰戰績和難得的失敗經驗都極為珍貴，與民進黨的可能參選人賴清德和鄭文燦學經歷和選戰戰績比較都有過之而無不及，韓國瑜更是賴清德所稱讚的「百年難得一見政治奇才」。

因此，林竹松認為韓、朱兩位絕對是本黨在民國 113 年參選總統、副總統的不二人選。只要兩人實事求是和客觀的比較事實，放棄個人主觀的追求，不計較正、副位的決心，誠心誠意的搭檔 ，接受黨中央的徵召，同心協力的拚選，肯定足以打敗賴清德和鄭文燦。

林竹松表示，這是有助於國民黨參選黨員在立法院取得過半席位和奪回執政權的大好機會。因此，他建議江啟臣、李乾龍、副秘書長及中常委們都能客觀、冷靜、無私的和用心的思考，也要積極的、早日的鼓勵和徵召韓、 朱以黨的東山再起、奪回執政權之大義為念。