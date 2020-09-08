抓包陳時中說詞反覆　民眾黨：為保烏紗做出不利人民的決定

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前宣布放寬美豬美牛進口標準，相關標準、規定預計最快在明年元旦就會上路。近來相關部會首長不斷為美豬美牛背書，衛福部長陳時中也不例外，但民眾黨翻出過去陳時中針對美豬議題的發言，過去稱「若不安全，衛福部絕對會說NO」，到如今卻支持開放進口，還借用時事梗質疑陳時中是「時空旅人之欺」。

民眾黨8日晚間在臉抒發文大酸陳時中，指每一個「時空旅人之欺」，都需要一個時鐘，用以發動時間鉗形攻勢。「開放美豬與美牛進口是換一個台灣在國際上的地位」、「進口豬肉不到一成，想吃還不一定吃得到」、「以前限制30個月以下美牛，但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻」、「瘦肉精確實不太好，但現在萊克多巴胺相對是好的」、「開放美豬是以前議定書裡面就答應的事情，時序已經忘記了」等，是一個以專業出發為國民食安與健康把關，仗義執言的衛生福利部長應該對大眾說的話嗎？

民眾黨指出，衛生福利部長，應該以本身的專業及道德，用最中立的立場為國人的健康把關，並成為食安問題的照妖鏡，而不是以自己的職位與聲量，用身不由己當作理由，為國家不合理的政策背書。

民眾黨質疑，在教育部、國防部、警政署皆表示不會吃美豬，陳時中仍要幫各單位緩頰，但如果作為衛生福利部長，都無法說服自己的中央部會配合，憑什麼認為這些說法可以說服人民？

▲民眾黨酸陳時中為保烏紗帽打臉過去立場。（圖／取自台灣民眾黨臉書）

民眾黨指出，2017年的陳時中部長，曾經信誓旦旦的說「衛福部的職責就是為食安把關，如果不安全，衛福部絕對會說ＮＯ，堵上烏紗帽也在所不惜」，曾幾何時，變成了現在「我也是不得已」只好帶頭吃美豬，隨後又稱並沒有要帶頭吃美豬、說詞反覆的衛福部長。

然而現在，我們卻看到中央部會，一個一個為了自己的烏紗帽及政治考量，做出不利人民且不合時宜的決定，成為一場大型的「官場現形實境秀」，請民進黨把當初在野時，以民為本的初衷找回來吧。

民眾黨表示，黨團在9月4日的法案小組會議通過「學校衛生法第二十三條」、「幼兒教育及照顧法第二十五條」、「兒童及少年福利與權益保障法第八十三條」等三項修正草案，要嚴格規範「禁止使用含乙型受體素、基因改造之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品」，積極補破網，也請民進黨政府一同跟替人民把關食品安全的風。

民眾黨強調，接下來本黨也會積極與民間溝通，了解人民的心聲，提出真正屬於人民意志的法案與修正內容。