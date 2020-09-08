「盡其在我」　王金平：一切都為兩岸和平而努力

▲王金平將代表國民黨出席第12屆海峽論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨主席江啟臣8日上午宣佈由立法院前院長王金平擔任國民黨代表團團長。王金平表示，海峽論壇是兩岸互相交流的重要機會，國民黨需要主動承擔責任，希望能緩和兩岸緊張情勢，對於是否擔心被標籤，王金平說，「盡其在我，一切都是為兩岸和平著想、努力。」

王金平8日下午出面受訪表示，這次海峽論壇是重要機會，讓兩岸之間有一個互相交流場合，當然這次因為中美發生緊張關係，連帶對台灣造成相當程度的影響，兩岸官方沒有直接聯繫，國民黨更需要主動來擔任重要責任，互相了解溝通，希望能緩和兩岸緊張情勢。

面對近來國內反中情緒高漲，是否會擔心出席海峽論壇被貼標籤？對此，王金平說，「走該走的路，做該做的事」，只要是能讓兩岸緊張氛圍稍微緩下來，對兩岸和平總是會出現一些好的契機，這都是該做的事，也是該走的路，外界怎麼看他給予尊重。

「盡其在我，一切都是為兩岸和平著想、努力，這也是雙方要共盡心力。」王金平強調，大家要發共同的心願，這個心願就是讓兩岸穩定和平，讓兩岸持續緩和發展，這是大家的期待，他會往這方面努力，「善用其心很重要，兩岸同心同德，才能開啟新的對話契機。」

至於陸委會再三警告國人勿觸法，王金平則回應，這是一個提醒，「沒有不要我去的意思」，當然他會一切遵守法規。

國民黨表示，王金平從政經歷豐富，擔任立法院院長17年，亦曾兼任國民黨副主席，瞭解台灣民情及大陸情勢，其圓融智慧向為各界推崇。值此兩岸情勢緊張之際，以王前院長的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。