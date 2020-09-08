這下免試鏡！AI分析出最讚電影卡司　亨利卡維爾成「龐德」首選

▲電影《007：生死交戰》中飾演男主角詹姆士龐德的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

「詹姆士龐德系列」電影《007：生死交戰》11月13日即將在台上映，主角由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）第五度也是最後一次擔綱演出，關於下任龐德人選，在粉絲一片猜測中，利用人工智慧專業分析影視內容的「Largo.ai」公司，公佈了首次由AI輔助的選角程式所選出的接班人，「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）。

▲亨利卡維爾（Henry Cavill）被AI程式選為下一代詹姆士龐德。（圖／達志影像／美聯社）

據英國《MovieWeb》指出，AI輔助程式將各個演員的特質與龐德的特質作比較，評估出能跟上丹尼爾克雷格腳步的完美人選。結果由「超人」亨利卡維爾最終勝出，第二名是《哈比人》中的矮人王子李察阿米塔格（Richard Armitage），緊追在後的第三名是《雷神索爾》「彩虹橋守門人」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）。

▲紐西蘭籍男演員卡爾艾本（karl urban）。（圖／達志影像／美聯社）

若將演員候選範圍擴大到世界各國，《超時空戰警3D》、《黑袍糾察隊》的紐西蘭籍男演員卡爾艾本（karl urban），將以高達96.7％的高配對率位居榜首，甚至超過了亨利卡維爾。接著，AI選角程式選擇了《復仇者聯盟：終局之戰》美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）以93.9％成為第二人選，威爾史密斯（Will Smith）以92.2％獲得第三名。

▲主演美國太空歌劇網路電視劇《曼達洛人》的吉娜卡拉諾（Gina Carano）。（圖／達志影像／美聯社）

同時，AI選角程式也分析了女主角適合人選，主演電視劇《曼達洛人》的吉娜卡拉諾（Gina Carano）以97.3％的高分奪冠，其次是凱蒂•薩克霍夫（Katee Sackhoff）的94.4％，最後是安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的94.2％。

雖然對這項排名的意見勢必分歧，但大多數的龐德影迷可能都會支持亨利卡維爾成為下一任龐德。不僅是因為他很適合穿西裝，更是看上他在間諜電影中的優秀表現，例如2018年在《不可能的任務：全面瓦解》與湯姆克魯斯精彩的對手戲。

▲亨利卡維爾（Henry Cavill）《獵魔士》首映會紅毯。（圖／記者蕭采薇攝）

事實上，亨利卡維爾早在2006年《007首部曲：皇家夜總會》就與劇組有過交涉，最後還是輸給了丹尼爾克雷格，和龐德角色擦身而過。他的影集作品《獵魔士》第二季在被迫中斷之後最近重新開始拍攝，預計明年會在Netflix上映。

由於全球疫情波動，丹尼爾克雷格從龐德這個角色退役的最後一部電影《007：生死交戰》原定於四月發行，現延後至11月12日在英國發行，美國上映日則訂於11月20日。

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