可意念打字！　陸億級神經元類腦「超級電腦」發表

▲9月1日，億級神經元類腦計算機重大成果新聞發布會在杭州召開。（圖／取自浙江大學微信公眾號）

記者陳政錄／綜合報導

可實現「意念打字」、模擬生物腦行為的類腦「超級電腦」在大陸問世。據浙江大學聯合之江實驗室1日發布訊息，該款由大陸科學家研發的「類腦計算機」包含1.2億脈沖神經元、近千億神經突觸，使用了792顆浙江大學研制的達爾文2代類腦晶片，神經元數量規模相當於小鼠大腦，將有助於構造全新的AI系統。

據大陸官媒報導，目前該台「類腦計算機（大陸用語）」已經實現了多種智能任務，例如將類腦計算機作為智能中樞，實現抗洪搶險場景下多個機器人協同工作﹔模擬不同腦區建立神經模型，為科學研究提供更快更大規模的仿真工具﹔實現「意念打字」，對腦電信號進行實時解碼等。





▲浙江大學類腦計算機應用演示：意念打字。（圖／取自浙江大學微信公眾號）

中國科學院院士、浙江大學校長吳朝暉表示，數據正成為國家基礎性戰略資源，計算能力是國家綜合實力的重要標準之一。類腦計算有望成為未來計算的重要形式。他進一步說明，該億級神經元類腦計算機是浙江大學「雙腦計劃」的重要成果。

所謂類腦計算，係指用硬體及軟體模擬大腦神經網絡的結構與運行機制，以構造一種全新的人工智能（人工智慧、AI）系統。這是一種顛覆傳統計算架構的新型計算模式，被視為解決AI等領域計算難題的重要路徑之一。

浙江大學指出，類腦計算機工作原理類似生物的神經元行為，信號來時啟動，沒有信號就不運行，相較傳統計算機能降低能耗、提升效率。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下