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AI技術助推草莓網3大成效　執行長楊俊元：今年營收有望超過11億港幣

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▲▼Appier 與 草莓網媒體溝通會-執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲草莓網執行長楊俊元保守預估今年草莓鴸營業額將超過11億港幣。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

目前擁有830個品牌、超過33,000種產品、330萬會員的美妝跨境電商草莓網，2018年被東森購物收購後，業績迅速成長，並成為東森購物跨足全球市場的絕佳通路。相較於其他電商營收多來自3C、民生用品等助攻，草莓網靠著百分之百美妝保養品銷售，以及AI顧客互動優化技術導入，全面推升推播點擊率、投資報酬率和營收轉換率3大成效表現，執行長楊俊元保守預估今年營業額有望超過11億港幣。

草莓網擁有強勁的美妝商品力，覆蓋眾多國際一線品牌，產品可配送到全球200個地區，但也因為網覆蓋市場非常多元，使數位行銷面臨3大挑戰，首先是要打破語言隔閡，整合網站和App的資料在單一平台；其次，思考如何推薦對的商品，讓顧客不會很容易來了又走，或是降低使用頻率；最後，行銷人員必需有效統籌規劃，追蹤跨渠道經營的成效，構思提升業績的機會點。

草莓網（圖／翻攝自草莓網）

▲全球最大美妝跨境電商草莓網，目前有超過830個品牌、33,000種商品在網站販售，擁有330萬會員，市場遍及230多個國家，支援38種語言，提供56種貨幣付款方式。

為了助推平台的成長動能，草莓網與Appier合作，今年初開始，率先於台灣、香港、日本、韓國、新加坡和澳洲6個市場導入AIQUA人工智慧顧客互動優化解決方案，進行包含網站與App的行銷部署，透過AI自動化推播和即時分析活動成效，成功優化平台的顧客互動及顧客體驗，借助一站式平台整合多方數據，讓智能化推播管理系統幫助行銷團隊主動出擊，在半年內迅速完成130檔跨裝置行銷活動，每週利用3～4個推播更精準與顧客互動，締造以下亮眼的營運表現：
推播點擊率（CTR）提升7倍、投資報酬率（ROI）達16倍
平台消費人數成長9%，營業額成長28%
單以AIQUA促成的轉換金額除以平台總營收，台灣佔比高達7.3%

草莓網執行長暨東森購物電子商務事業部及全球商貿中心執行長楊俊元說，「過去草莓網靠著品牌、品項數眾多等優勢，讓消費者主動來找我們，但對平台來說，等於是被動，而近幾年網路從藍海變紅海，如果不主動積極，業務將逐漸萎縮，因此透過AI技術加速發揮平台的優勢，化被動為主動，去尋找對美妝保養品有興趣的消費者。」

▲▼Appier 與 草莓網媒體溝通會-黃琬珺,楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲草莓網執行長楊俊元（右）與Appier成長策略暨行銷部副總黃琬珺（左）。

Appier成長策略暨行銷部副總黃琬珺表示，Appier針對草莓網提出3大對應的解決方案，包括一站式管理多元平台、優化顧客訂閱流程、分析跨境成效增加銷售，先在草莓網6個市場的後台完成觸發推播與一般推播的設定，並針對4個市場開啟網站訂閱提醒，提高用戶訂閱率；重新檢視了用戶的訂閱流程和訂閱狀況，用AI計算出何時發送推播最有效；再針對不同裝置設備接收活動或折扣消息的轉換率進行分析。

黃琬珺發現，今年3～5月份期間，用戶因為疫情隔離在家，AIQUA推播系統適時上線，趁勢推升用戶在草莓網消費的意願，助推6個市場的營收成長之外，也觀察到不同裝置用戶在推播點擊率與消費表現的差異，Web和Android用戶較容易被符合時節的活動訊息吸引，其次才是特價訊息，而iOS用戶只對特價訊息較感興趣；行動用戶較容易被檔期活動內容帶起購物動機，Web用戶則是要有主題明確的銷售排行榜、換季保養推薦才能被打動。

▲▼Appier 與 草莓網媒體溝通會-執行長楊俊元。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊俊元指出，草莓網掌握了美妝客群最在意的正品保證，輔以優惠價格、快速送貨、全球免運費等服務吸引廣大用戶的關注。

楊俊元認為，不論是從消費者體驗出發，還是在策略上訂定AI戰術，兩者之間都需要雙向溝通，這也是過去幾年他在做電商時很重要的想法。而第一階段針對6個市場蒐集顧客資料、大數據分析後，成效非常好，拉抬營收表現，也省下投入數位媒體廣告的行銷費用，第二階段將進一步運用AI技術提供更精確的個人化商品推薦，做到「看Ａ商品買Ａ商品」境界。此外。接下來將陸續在英國、以色列、阿拉伯、中國、馬來西亞、俄羅斯等其他7個市場導入AIQUA，設置推薦模組。

除了持續增加銷售區域，將商品賣到更多地方，楊俊元提到，台灣是草莓網的第二個主場，透過東森購物集團的行銷資源、ETtoday新聞雲的流量、自營商品等強強串連來拓展平台，同時也希望利用跨境優勢，把台灣商品帶到全世界銷售，目前已有面膜、乳液等近10個MIT品牌上架，另也預計9月中旬再開設一個網站，經營內容不限美妝商品，並把更豐富的台灣品項放上去。

楊俊元說，雖然今年受到疫情影響，造成物流成本增加、運送時間變慢，衝擊到今年第一季業績，但在調整方向後，今年整體業績保守預估成長30%不是問題，獲利表現可望是過去3年來最好的。

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