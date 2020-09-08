退休才開計程車！前高市警深夜遭撞慘死　留80歲老母…家屬淚崩

▲運將遭撞慘死，80歲媽媽淚赴殯儀館。（圖／記者張世龍攝）

記者張世龍／高雄報導

高雄小港7日深夜發生一起重大死亡車禍！一名沈姓男子開著黑色自小客車先在沿海一路擦撞2部機車後肇逃，接著在小港機場前高速撞上計程車，導致車上姚姓運將及謝姓乘客傷重不治。檢方8日上午對姚男及謝男進行相驗，而姚男家屬也趕赴現場，並悲痛表示，姚男是退休警察，退休後才開計程車，沒想到卻遇上車禍，留下80歲老母，讓家屬難以接受。

這起案件發生在7日深夜11時許，沈男開著車在小港區沿海一路上，與騎機車的廖姓男子、陳姓女子發生擦撞，他沿途經過中山四路、民益路口時還闖紅燈，接著從後方衝撞上計程車，讓58歲的姚男、47歲謝男受困車中，當場無呼吸心跳，2人送醫搶救後不治，沈男則已轉入加護病房觀察。

警方調查，40多歲的沈男擔任擔任板車的焊接工，車禍當時並無酒駕，但有癲癇病史，而車上也沒有搜到任何違禁品，因此車禍原因仍有待釐清。警方另外查出，謝男疑似要到醫院探望生病的母親，卻毫無減速的撞上2輛機車後，又撞及計程車，釀成2死慘劇。

檢方8日上午對姚男進行相驗，而老母親及弟弟則一同到場。姚男弟弟表示，哥哥離婚，但有小孩，是高市警察退休，退休後才開計程車，沒想到卻遇上車禍，留下80歲老母，讓家屬相當悲痛。

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