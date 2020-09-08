台南老婦外出種田酷暑暈厥　東山所長即時救援護送返家

▲台南市東山區的70多歲老婦人，種田後返家時，疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，東山所所長黃志賢等人立即緊急救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區的70多歲老婦人，豔陽下騎自行車至田裡工作，返家時疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，白河分局東山所所長黃志賢、警員包盛宇巡邏經過，立即緊急救援，護送老婦及腳踏車平安返家。

正值9月已進入立秋時節，惟秋老虎仍持續發威，天氣依舊炎熱，東山所所長黃志賢及警員包盛宇日前巡邏時，發現路邊有名老婦人疑昏厥趴在路邊自小客車後車廂上，黃所長等人立即下車救援。

因天氣炙熱難耐，先讓老婦人在巡邏車內吹冷氣降溫，補充水分避免脫水，自行車係老婦人往返田裡工作之交通工具，黃所長深怕老婦人沒了代步工具會恐慌，即由黃所長騎乘老婦人自行車，老婦則由包員開車載送，平安護送回家。

警方瞭解，該名70多歲老婦人，因對農作物仍有感情，依舊持續耕作，返家時因高溫炎熱暈眩，正巧黃所長及包員巡邏經過主動發現立即救援。家屬由衷感謝員警的積極協助及妥善照顧，表示在這大熱天下，若不是遇到警察及時援助，後果恐不堪設想，衷心感謝警方熱心協助。

白河分局表示，同仁能秉持同理心，積極協助民眾，也藉此勉勵全體員警標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

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