　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南老婦外出種田酷暑暈厥　東山所長即時救援護送返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市東山區的70多歲老婦人，種田後返家時，疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，東山所所長黃志賢等人立即緊急救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東山區的70多歲老婦人，種田後返家時，疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，東山所所長黃志賢等人立即緊急救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區的70多歲老婦人，豔陽下騎自行車至田裡工作，返家時疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，白河分局東山所所長黃志賢、警員包盛宇巡邏經過，立即緊急救援，護送老婦及腳踏車平安返家。

正值9月已進入立秋時節，惟秋老虎仍持續發威，天氣依舊炎熱，東山所所長黃志賢及警員包盛宇日前巡邏時，發現路邊有名老婦人疑昏厥趴在路邊自小客車後車廂上，黃所長等人立即下車救援。

▲台南市東山區的70多歲老婦人，種田後返家時，疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，東山所所長黃志賢等人立即緊急救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因天氣炙熱難耐，先讓老婦人在巡邏車內吹冷氣降溫，補充水分避免脫水，自行車係老婦人往返田裡工作之交通工具，黃所長深怕老婦人沒了代步工具會恐慌，即由黃所長騎乘老婦人自行車，老婦則由包員開車載送，平安護送回家。

警方瞭解，該名70多歲老婦人，因對農作物仍有感情，依舊持續耕作，返家時因高溫炎熱暈眩，正巧黃所長及包員巡邏經過主動發現立即救援。家屬由衷感謝員警的積極協助及妥善照顧，表示在這大熱天下，若不是遇到警察及時援助，後果恐不堪設想，衷心感謝警方熱心協助。

▲台南市東山區的70多歲老婦人，種田後返家時，疑因正午高溫炎熱，暈眩趴在路旁停放自小客車後車廂上，東山所所長黃志賢等人立即緊急救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局表示，同仁能秉持同理心，積極協助民眾，也藉此勉勵全體員警標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

ET快訊
買車位「被鄰居霸停」員警來也沒轍！她氣炸：管理費付心酸的
雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！賺錢秘訣公開
快訊／新冠肺炎再增1例！指揮中心1430臨時記者會說明
快訊／國民黨證實：派王金平赴陸出席今年的海峽論壇
陳柏惟一句話虧爆「賴品妤戀曾玟學」　時力酸退黨：當新潮流女婿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南老婦外出種田酷暑暈厥　東山所長即時救援護送返家

字典找不到！桃園爸幫兒取名「萣」辦戶口遭打槍　龜山戶所認錯了

「跟著桃捷一起去旅行」第4波！　桃捷青埔機廠探索趣

客家菜直送醫院飄香　呷好逗相報聯新支持在地餐廳

桃園區再增1本土登革熱病例　19歲少年確診

敬請期待！亞洲最大農業機械展　10月中旬桃園青埔火紅登場

因應美豬、美牛放寬進口台南率先成立應變小組　保護產業讓民眾「食」在安心

桃園好米出征全國賽　鄭文燦有重賞奪冠給獎金200萬

2020桃園樂活重陽季起跑　規劃長青3C互動及健行等10場活動

蓋淡北道路　新北交通局：受益者是雙北市民

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

台南老婦外出種田酷暑暈厥　東山所長即時救援護送返家

字典找不到！桃園爸幫兒取名「萣」辦戶口遭打槍　龜山戶所認錯了

「跟著桃捷一起去旅行」第4波！　桃捷青埔機廠探索趣

客家菜直送醫院飄香　呷好逗相報聯新支持在地餐廳

桃園區再增1本土登革熱病例　19歲少年確診

敬請期待！亞洲最大農業機械展　10月中旬桃園青埔火紅登場

因應美豬、美牛放寬進口台南率先成立應變小組　保護產業讓民眾「食」在安心

桃園好米出征全國賽　鄭文燦有重賞奪冠給獎金200萬

2020桃園樂活重陽季起跑　規劃長青3C互動及健行等10場活動

蓋淡北道路　新北交通局：受益者是雙北市民

王金平率團參加海峽論壇　蘇貞昌：任何政黨都需遵守法律

他吃宵夜竟人車消失！警急找至清晨…「跌落溝渠」

陸抗疫表彰大會舉行！　習近平「衷心感謝」援助的台灣同胞

曾玟學收服女神心！　網留言酸爆：是不是為了入贅新潮流？

四川再推12條「支持台企」

「賭債非債」台中警喬賭債收46萬　一審判4年2月...定讞才免職

全身卡「60顆BB彈」…尾巴也有！　英流浪狗疑誤闖農場遭開槍警告

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

阿嬌眉骨撞破縫10針！　前夫賴弘國未發文曬「橫劈豐滿妹照」被罵翻

豬油食品免標產地！陳時中與食藥署不同調：還是盡量要標

地方熱門新聞

兒取名「萣」辦戶口遭拒　龜山戶所認錯

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

台中金錢豹「天上人間」　稱霸20年揭密

桃園再增1本土登革熱病例　少年確診

跟著桃捷一起去旅行！　探索桃捷機廠

因應美豬、美牛進口台南率先成立應變小組

台南摩鐵傳槍擊　男疑持槍自轟亡

亞洲最大農業機械展　桃園青埔登場

西部大範圍空品惡化

台南市永康焚化廠及焚化再生粒料推廣獲獎

台南學甲農地填埋爐碴案積極清理

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

地價稅自用住宅用地　申請了嗎？

更多熱門

相關新聞

文山國小歡喜來勞軍

文山國小歡喜來勞軍

台南市北門區文山國小為表達對軍人的敬意，特別由王建智校長帶領師生們共計50人，至海巡署南部分署第11岸巡隊進行勞軍活動，並表演電音三太子舞蹈，以感謝在海巡署服務的現役軍人，為守護海岸安全不辭辛勞、犧牲奉獻，過程軍民同樂，熱鬧非凡。

一天收入才50元！台南嬤縮公園長椅賣手工杯套故事曝光

一天收入才50元！台南嬤縮公園長椅賣手工杯套故事曝光

台南夫婦吵架！丈夫氣炸在家縱火　下場慘曝

台南夫婦吵架！丈夫氣炸在家縱火　下場慘曝

因應美豬、美牛進口台南率先成立應變小組

因應美豬、美牛進口台南率先成立應變小組

台南學甲農地填埋爐碴案積極清理

台南學甲農地填埋爐碴案積極清理

關鍵字：

台南老婦酷暑暈厥東山所長救援

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

中印邊境45年來第一槍！

更多

最夯影音

更多
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面