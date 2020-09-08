政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

▲離癌的王姓台商日前在徐正文召開的記者會上，錄影請願，希望政府能讓還在大陸的妻小返台，見正在台灣醫院治療的自己最後一面。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

由於政府遲未開放持「團聚證」陸籍配偶來台，據瞭解，先前因罹癌生命剩半年、無妻小陪辦而向蔡政府陳情的王姓台商，以及因小孩長期無法看到陸籍母親，被診斷為「發展遲緩」的兩個家庭，已於近日通過專案申請，也就是說，上述兩家庭持團聚證的陸籍配偶，將於近日返台，惟通案開放部分仍待政府拍板。

持續替無法來台的「團聚陸配」發聲，台商徐正文8日再次召開記者會請願。他表示，隨陸生、小明陸續開放，目前尚有2000對兩岸家庭因「團聚證」受限，陸配無法來台與丈夫、妻子團圓，眼見其他國家的配偶、外勞、傳教士都能來台，甚至連美豬、美牛都開放，希望政府的防疫考量，不要淪為「政治掛帥。」

▲台商徐正文今天再次召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台。（圖／記者湯興漢攝）

徐正文先前於8月21日、25日兩度召開記者會，當時一名早年赴廣東投資，後與當地人結髮為夫妻的王姓台商，在今年因疫情先行返台打理事業時，被診斷出胰臟癌合併肝臟轉移，醫生告知僅剩半年的生命，他在台灣醫院接受化療期間，透過錄影請願，盼政府能開放讓團聚證陸配來台，妻小能見他最後一面。

另還有名陳先生表示，他的妻子過去曾領有居留證，這次因疫情證件過期後，只能先申請團聚證來台，但團聚證目前仍因政府的「疫情考量」、「境管政策」並未開放，導致小孩已經200多天沒見到媽媽，經友人提醒孩子好像「出狀況」後，經醫院檢測才得知有反社會情緒、發展遲緩的問題，建議最好有「完整家庭照顧。」

據了解，上述兩位家庭已於近日通過政府專案申請，等於兩家庭的陸籍配偶女主人，將於近期返台。

▲陳先生在8月25日的記者會上，帶著因無媽媽陪辦，出現情緒問題的小孩請願。（圖／記者陳政錄攝）

陳先生今天接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，上次記者會召開後，政府機關主動與他們聯繫，開放補辦妻子的團聚證件並寄往大陸，專案申請在上週五通過後，妻子預計下周就可從上海浦東機場搭機來台，一家團圓。

他表示，每個陸配家庭都有不同的情況，也有輕重緩急，因此對於此次政府先行讓離癌台商家庭和他的家庭能團圓，真的相當感謝。但他也提到，盼政府能在基於人道、防疫的考量下，推動後續的通案開放，讓更多家庭能夠團圓。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。



以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

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