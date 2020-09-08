　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台商徐正文召開記者會，為團聚證陸配請願。（圖／記者陳政錄攝）

▲離癌的王姓台商日前在徐正文召開的記者會上，錄影請願，希望政府能讓還在大陸的妻小返台，見正在台灣醫院治療的自己最後一面。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

由於政府遲未開放持「團聚證」陸籍配偶來台，據瞭解，先前因罹癌生命剩半年、無妻小陪辦而向蔡政府陳情的王姓台商，以及因小孩長期無法看到陸籍母親，被診斷為「發展遲緩」的兩個家庭，已於近日通過專案申請，也就是說，上述兩家庭持團聚證的陸籍配偶，將於近日返台，惟通案開放部分仍待政府拍板。

持續替無法來台的「團聚陸配」發聲，台商徐正文8日再次召開記者會請願。他表示，隨陸生、小明陸續開放，目前尚有2000對兩岸家庭因「團聚證」受限，陸配無法來台與丈夫、妻子團圓，眼見其他國家的配偶、外勞、傳教士都能來台，甚至連美豬、美牛都開放，希望政府的防疫考量，不要淪為「政治掛帥。」

▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

▲台商徐正文今天再次召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台。（圖／記者湯興漢攝）

徐正文先前於8月21日、25日兩度召開記者會，當時一名早年赴廣東投資，後與當地人結髮為夫妻的王姓台商，在今年因疫情先行返台打理事業時，被診斷出胰臟癌合併肝臟轉移，醫生告知僅剩半年的生命，他在台灣醫院接受化療期間，透過錄影請願，盼政府能開放讓團聚證陸配來台，妻小能見他最後一面。

另還有名陳先生表示，他的妻子過去曾領有居留證，這次因疫情證件過期後，只能先申請團聚證來台，但團聚證目前仍因政府的「疫情考量」、「境管政策」並未開放，導致小孩已經200多天沒見到媽媽，經友人提醒孩子好像「出狀況」後，經醫院檢測才得知有反社會情緒、發展遲緩的問題，建議最好有「完整家庭照顧。」

據了解，上述兩位家庭已於近日通過政府專案申請，等於兩家庭的陸籍配偶女主人，將於近期返台。

▲▼台商徐正文25日舉行「七夕情人節，可以讓我們回家嗎？蔡總統！蘇院長！」記者會，呼籲政府給團聚陸配和小明來台。（圖／記者陳政錄攝）

▲陳先生在8月25日的記者會上，帶著因無媽媽陪辦，出現情緒問題的小孩請願。（圖／記者陳政錄攝）

陳先生今天接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，上次記者會召開後，政府機關主動與他們聯繫，開放補辦妻子的團聚證件並寄往大陸，專案申請在上週五通過後，妻子預計下周就可從上海浦東機場搭機來台，一家團圓。

他表示，每個陸配家庭都有不同的情況，也有輕重緩急，因此對於此次政府先行讓離癌台商家庭和他的家庭能團圓，真的相當感謝。但他也提到，盼政府能在基於人道、防疫的考量下，推動後續的通案開放，讓更多家庭能夠團圓。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。


以一般兩岸人民通婚情況來說，在兩地完成登記後，陸籍配偶可申請團聚簽證來台，而後申請依親居留長期居留或定居，並進一步取得台灣身分證，需時約6年，而此次受團聚證未開放入台而受影響的，多為初期獲還在辦理證件，僅能申請團聚證來台的新婚夫妻，或是無長期在台需要，所以多透過申請團聚簽證來台之陸籍配偶。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
薔薔狂提詐賭！徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人　真相曝光
快訊／紙本藝FUN券抽籤結果出爐！這些「幸運生日」都中獎
LIVE／紙本藝FUN券抽「生日」！12點準時開獎
北市托嬰中心保母「重壓哄睡」！下秒棉被悶頭恐怖影片曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

王金平、李乾龍赴「海峽論壇」　陸委會：不需政府許可

王毅：中國政府沒有也不會要求「中企提供境外數據」

陸抗疫表彰大會舉行！　習近平衷心感謝「台灣同胞」援助

四川推「支持台企12條」　半年內78間台企落戶

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

習近平親自頒發共和國勳章！　鍾南山：我們仍不能鬆懈

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職！　關聯公司違法加班多次被罰

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

團聚陸配家庭請願　孕婦、台尪問：美豬能來家人不能來？

IT妹中4億爽玩2年！發起「1元轉讓中國錦鯉」神大獎：讓你財富自由~

王金平、李乾龍赴「海峽論壇」　陸委會：不需政府許可

王毅：中國政府沒有也不會要求「中企提供境外數據」

陸抗疫表彰大會舉行！　習近平衷心感謝「台灣同胞」援助

四川推「支持台企12條」　半年內78間台企落戶

政府開「團聚陸配」專案窄門　罹癌台商妻、遲緩兒母可來台

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

習近平親自頒發共和國勳章！　鍾南山：我們仍不能鬆懈

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職！　關聯公司違法加班多次被罰

婦人染疫被4兒丟棄在井邊等死　冷血行徑曝光...只有女兒去陪她！

《阿宅煮瞎毀》實況界西餐料理爭霸賽　湯米、Section部分誰被BAN出廚房？

採訪問「你是男人嗎？」眼神瞄下體　Lovelyz美珠遭轟性騷道歉了

醫材價差亂象！消基會點名這些醫院　「心臟瓣膜」最高差價9.2萬

吳景欽／【淫保全囚女】防止再犯只能靠羈押嗎

世大運金牌選手「亞洲標槍王」鄭兆村現身傳說學園祭　攜手YR、喵少和米克展開對決

「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

為趕到醫院照顧癌母…他撞死「運將、乘客」！清醒喊：想不起來

西班牙人憂Danny Avila來台染疫「不歡迎你回國」　本人霸氣回：台灣0確診

保清白！關務署比對　尚無其他國家隊進口偽標MIT口罩

大陸熱門新聞

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

天才少女13歲大專畢業　怨父母把她帶上錯的路

泡溫泉硬要跳水！　男當場「頸椎骨折」慘死

批習近平帳戶被封　蔡霞存款全沒了

開學第一天送小孩上學　老爸竟跑錯3學校

大陸新首富誕生！1.75兆身價秒殺馬雲

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

和碩子公司「羞辱員工」當事人離職

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門釀2死4傷「下車魔性狂舞」

違建遭拆好生氣！屋主放大絕　一刀剪斷「吊掛工人安全繩」

女稱遭「性侵逼交往」墮胎！　男友被肉搜結果大反轉

28歲男街頭持刀亂砍　當場被擊斃！

19歲女擠完鼻子痘痘命危！細菌竄腦眼僵死

更多熱門

相關新聞

日本Q2經濟成長率年減28.1%　二戰後最差

日本Q2經濟成長率年減28.1%　二戰後最差

日本經濟在第2季呈現下降28%，衰退幅度遠超於預期，資本支出受到疫情的嚴重干擾，這也在考驗決策者如何避免經濟進一步的衰退。

英超本賽季就算有確診仍必須如期完成

英超本賽季就算有確診仍必須如期完成

美豬豬油產品免標產地　陳時中回應

美豬豬油產品免標產地　陳時中回應

旅行社倒閉潮！林佳龍回應了

旅行社倒閉潮！林佳龍回應了

拜登：若疫苗上市會立刻注射

拜登：若疫苗上市會立刻注射

關鍵字：

團聚陸配小明陸委會新冠肺炎人道中央流行疫情指揮中心團聚證陸配陸配子女小小明徐正文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　十指緊扣攻入香閨

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面