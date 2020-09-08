婦大提袋裝錢急匯款！郵局經理驚覺是異常帳戶...警馳援阻詐　

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警及郵局人員及時阻止戴婦被騙匯款。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉戴姓婦人稱受女兒委託，到郵局匯款68萬元到一指定帳戶，郵局人員查覺有異，報警處理，警方緊急趕往了解，發現欲匯入戶頭是交易異常帳戶，苦口婆心提醒她遇到詐騙集團，她放棄匯款，泛著淚光大罵詐騙集團沒有天良，感謝警方及郵局人員努力保住她的血汗錢。

東港分局林邊分駐所警員洪靖雅、陳程貴二員於日前執行巡邏勤務時，接獲林邊郵局來電通知稱有一民眾欲匯款大筆金額至不明帳戶，請警方派員到場，經員警到場了解，發現60歲戴姓婦人稱其女兒欲買美容材料，以大提袋裝了該筆款項，欲匯68萬元至一個指定帳戶。

警方調查，戴婦遭詐團以線上購物手法詐騙，加上郵局值班經理亦查詢出此詐騙集團帳戶為交易異常帳戶，後經員警苦口婆心的告知，經過一番解釋，她才「相信」自己遇到詐騙，眼眶泛淚大罵詐團沒良心，頻頻點頭感謝警方及郵局經理，保住她寶貴的積蓄。

分局長謝政憲提醒民眾，千萬不要聽信來路不明的電話通知，若接到可疑電話，請撥打「165」反詐騙專線或是110報案，或至當地分駐（派出）所請警方協助查證，千萬不要馬上前往金融機構匯款，以免上當受騙。

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