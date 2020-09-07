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「我想念我自己」市集版！安泰樂智義賣...噴笑登場

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▲屏東縣東港安泰醫院失智共同照護中心7日在醫院D棟1樓大廳舉行「樂智市集義賣會」，場面溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院失智共同照護中心7日在醫院D棟1樓大廳舉行「樂智市集義賣會」，場面溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

9月份是國際失智症月，為響應關懷失智長輩與宣導失智症議題，屏東縣東港安泰醫院失智共同照護中心於9月7日上午9點至12點，邀集了鄰近鄉鎮的失智社區據點，到醫院D棟1樓大廳展售失智長輩手作的物品，有野菜、手工皂、植栽、果凍蠟燭、鑰匙圈及可愛家飾裝飾等，透過義賣的方式，將活力化為助力，自給自足籌措平常外出遊玩或節日聚餐的經費，讓長輩們更加肯定自身的能力。

▲屏東縣東港安泰醫院失智共同照護中心7日在醫院D棟1樓大廳舉行「樂智市集義賣會」，場面溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼樂智義賣現場。

▲屏東縣東港安泰醫院失智共同照護中心7日在醫院D棟1樓大廳舉行「樂智市集義賣會」，場面溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院於2014年起陸續成立潮州樂智據點及東港樂智據點，開放每週一至五，提供民眾就近使用照顧資源，包括認知促進課程、緩和失智、家屬照顧、安全看視、家屬支持團體及照顧者訓練課程等，可延緩失能與失智。

失智個案管理師每日帶領長輩們活動的過程中，不僅與長輩們建立情感，更能透過多元課程了解長輩們身心理的變化。為了讓長輩能融入社區，個管師時常連結鄰近店家包含超市、便利商店、釣蝦場及遊憩區等，讓長輩可以保有購物的功能、與人群交談的能力，持續走入社區的信心，並且讓一般民眾更能認識失智症疾病，一同包容與接納以達失智友善社區的理念。

藉由提供多樣化活動的機會，以及持續參與社區的好處，協助失智症者在地老化，共同串聯起友善網絡，一起為愛努力達到共好的理念。期待民眾支持及認同這個活動，參與同樂。

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