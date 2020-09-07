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潮州果農鍾松峯不怕挫折　種出「不倒翁木瓜」口碑佳

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▲屏東縣潮州鎮果農鍾松峯及黃惠珍夫婦，種出「不倒翁木瓜」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州鎮果農鍾松峯及黃惠珍夫婦，種出「不倒翁木瓜」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮果農鍾松峯及黃惠珍夫婦，最早種鳳梨，1年多前改種木瓜，但種出來的品質肉質香甜細緻，不輸老手所種，平均一週採收一次，送市場拍賣，都有不錯價格。

種鳳梨10幾年的鍾松峯，因採鳳梨要常彎腰及搬重物，導致腰部重傷，去年改種木瓜，目前先租了6分地種植，明年會再增加2公頃，並全部都以網室種植。

鍾松峯指出，最近常下雨，別人的瓜果有水傷及腐爛情形，但他因果園地勢較高，而且排水良好，所以較少有損害，雖然有少部份葉子黃化，但趕緊清除掉，不影響果樹生長。

他說，木瓜一般都會矮化處理方便採收，長到一定高度會先適當扭曲枝幹，讓養份集中，不到一年就可陸續結果，到達一定程度會削莖強度矮化，木瓜生命力很強，經矮化後結果量反而增加，施用有機肥增加肥力，樹勢強壯結果豐富，平均一星期採收一次，每次約1000公斤，以送市場拍賣為主，因逢農曆7月拜拜，需求量增加，再加上不錯品質，價格還算穩定。

45歲的鍾松峯從建築業轉型，從鳳梨種到木瓜，雖經歷不少失敗，但他不怕挫折，就像是不倒翁的精神，所以取名「不倒翁木瓜」，經驗告訴他，只要用心努力學習，沒有做不好的事。

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屏東潮州鍾松峯木瓜鳳梨

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