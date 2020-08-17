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南投婦產科切囊腫「臉色發黑」慘死！家屬淚求真相…麻醉科醫師氣炸槓上

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▲▼女子切囊腫「全臉發黑」慘死。（圖／翻攝臉書）

▲女子切囊腫，結果「全臉發黑」慘死。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

南投一名女子患有巧克力囊腫，14日前往某家婦產科診所進行切除手術，術前施打麻醉，過沒多久出現痙攣、呼吸困難等症狀，被轉診到署立醫院急救，仍沒有挽回性命，讓家屬崩潰求真相。麻醉科醫師邱豑慶上網查詢該婦產科診所資料，竟然發現診所內「完全沒有麻醉醫師」，氣炸揭露診所醫師數據。

女子的哥哥在臉書上說明，妹妹14日早上8點前往該婦產科診所實施切除手術，術前他與妹夫被通知到手術室做術前準備，沒想到手術進行約1個半小時，麻醉施打完成，妹妹突然開始痙攣，醫院施打肌肉鬆弛劑，妹妹出現呼吸困難的症狀，還伴隨喉嚨腫大，導致呼吸困難。

請繼續往下閱讀...

通報醫院救護人員，救護車很快開到診所，將女子接走，送到署立醫院急診室急救。經過醫院搶救，女子稍微恢復呼吸心跳，但要靠著自動心肺復甦機，下午2點46分正式死亡。

經過醫院診斷，女子死因是到院前無呼吸心跳、呼吸衰竭等，診所當時發現插管困難，因此沒有挽回性命。對此，哥哥崩潰求真相，希望知道妹妹在診所出事的一個半小時內，到底遭受什麼事情，「XX診所到底對我妹妹做了什麼？」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書粉專「麻的法課 - 邱豑慶醫師」）

▲麻醉科醫師邱豑慶上網查詢，發現該診所根本沒有麻醉科醫師。（圖／翻攝臉書粉專「麻的法課 - 邱豑慶醫師」）

對此，有許多網友臆測，是否是因為對麻醉藥過敏，才會導致死亡。麻醉科醫師邱豑慶看完留言，不置可否地在下方回覆，「不要再亂感覺，麻藥過敏的機率比沒有麻醉醫師找密醫低多了。」

邱豑慶感到相當不對，上網查詢該家診所的資料，結果發現所內只有2名兒科醫師、5名婦產科醫師，根本沒有麻醉科醫師，替女子施打麻醉藥的是誰，讓人感到相當疑惑。

而在此之前，邱豑慶醫師時常在臉書粉專「麻的法課 - 邱豑慶」分享實際案例，許多診所沒有麻醉科醫師，還是會替病人施打麻醉，相當不合理，且台灣只有「麻醉醫師」與「麻醉護理師」這2種職稱，根本沒有所謂的「麻醉師」這種稱謂，這群在診所內自稱「麻醉師」的人其實是護理師，「一群跑江湖的密醫麻醉護士。」

為了避免施打麻醉時，病患問及身分，也同時能夠混淆視聽，所以這群人創造了「麻醉師」一詞，來麻痺病患。因此，邱豑慶提醒，病患在簽署麻醉同意書之前，務必問清楚面前的人是「麻醉專科醫師」，或是「麻醉護理師」，以及麻醉專科醫師的編號。

邱豑慶說明，這些問題看起來非常吹毛求疵，外界有人解讀「計較一個稱呼」，但實際上「我錙銖必較的是妳的安全」，給麻醉師麻醉當然可以，「如同喝岩漿一樣啊，#岩漿當然可以喝，#但妳一輩子只能喝一次。」

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