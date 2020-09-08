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世界宜居城市「台北排名59」　柯文哲：做這2點窮人才有翻身機會

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▲台北市長柯文哲出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

世界宜居城市評比出爐！台北市拿下第59名，除了比2015年進步3名，今年台北更在教育指標得到100分。台北市長柯文哲表示，政府至少作到「教育」與「醫療」平等，窮人才有翻身的機會。

柯文哲在臉書表示，台北與國際大都市的距離，比想像中更近，今年英國經濟學人雜誌「世界宜居城市」評比，台北拿下第59名，比2015年進步了3名，今年的第58名是美國紐約。

英國經濟學人雜誌評比的指標有5項，分別是穩定度（Stability）、衛生保健（Healthcare）、文化與環境（Culture & Environment）、基礎建設（Infrastructure）以及教育（Education）。根據今年評比結果，台北穩定度90分、衛生保健83分、文化與環境75分、基礎建設86分，教育100分。

柯文哲指出，這幾年致力於推動雙語教育，提升雙語教學的師資、教材，以及高中國際文憑課程，讓學生在高中畢業後可直接到國外一流大學就讀，未來更具國際移動力；此外，今年起，台北市校園全面建立FreeWifi，三年級以上的學生上課都有一台平板電腦，讓網路人權 更平等。

柯文哲還說，「生而平等」只是一個理想，在人類社會沒能實現過，但政府至少要作到「教育」與「醫療」平等，窮人才有翻身的機會，或許聽到窮人又有人覺得不舒服，但閉口不談並不會讓貧困不存在，唯有真正面對，才可能消彌世代與資源的落差，讓台北繼續朝著更進步的方向邁進。

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