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柯文哲推十年自行車網計畫　30公尺以上路段設專用道

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▲▼台北市長柯文哲出席城市盃繞圈賽。（圖／北市府提供，下同） 

▲台北市長柯文哲出席城市盃繞圈賽。（圖／北市府提供，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市城市盃繞圈賽6日在觀山河濱公園自由車練習場登場，市長柯文哲出席為古典鋼管組鳴槍鳴槍。他表示，將重新制定10年自行車網計畫，針對寬度30公尺以上道路，分期導入專用自行車道。

台北市斥資新台幣1800萬元、歷經4個月，打造「觀山河濱公園自由車練習場」，今天是首座自由車公路賽練習場啟用後，舉辦的第一場比賽；練習場涵蓋各式道路應有的路況，可提供不同需求的自行車愛好者練習。

柯文哲表示，台北市政府正在規劃北市10年自行車道路網，除了升級YouBike至2.0外，更將擴大原本的市區自行車道路網，發揮公共運輸「最後一哩」的便利功能。

他說，台北市有兩個很夯的運動，一是路跑、一是自行車，路跑還因為舉辦次數太多，必須限制1年在市區內舉辦的最多10場，自行車則比較沒有在市區內封路的問題，市府鼓勵大家在河濱自行車道進行。

柯文哲提到，自行車選手常抱怨台北市內沒有好的自行車公路賽場地；因此，台北市特地花了1800萬元全新打造這個場地，裡面有連續過彎、髮夾彎等為公路賽而設計的路型，不僅讓選手使用，也開放給市民朋友。

除此之外，柯文哲說，未來幾年台北市政府還會持續推動自行車相關重大建設，第一個是YouBike1.0要升級為YouBike2.0，只要等議會一核准，就會馬上執行，屆時YouBike站點會從現有的400個增加為1200個，布點也會比較均勻、密集，在台北市騎自行車更方便。

柯文哲表示，第二點是交通局制定了10年台北市自行車網規劃，過去因施工困難，三橫三縱的自行車道做完後沒有進一步推動，他要求交通局制定一個10年的自行車網計畫，台北市30公尺以上的道路，目前還沒有專用自行車道的，將會分期導入，讓台北市自行車路網更全面，讓自行車充分發揮輔助台北市公共運輸的功能。

至於最後一個計畫，柯文哲說，叫做「台北大縱走」，把環山步道全部做起來，河濱部分就是將自行車道做好，將來會舉辦環臺北市的大縱走，在山的一邊是山路，在淡水河濱就是騎自行車，預計以兩年時間，講臺北市的登山步道跟河濱的自行車道整合起來。

▲▼台北市長柯文哲出席城市盃繞圈賽。（圖／北市府提供，下同）

▲▼台北市長柯文哲出席城市盃繞圈賽。（圖／北市府提供，下同）

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