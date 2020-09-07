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入秋首波鋒面要來了！「降雨擴全台」2天濕答答　午後猛灌雷雨彈

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲入秋首波鋒面將報到，降雨範圍擴大全台 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

入秋首波鋒面將報到，中央氣象局表示，10、11日（周四、五）有一道微弱鋒面通過影響，降雨範圍擴大，北部、東半部將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後局部雷陣雨，各地將出現局部較大雨勢機率。氣象專家彭啟明分析，這兩天屬於台灣天氣相對穩定時候，10日起南北風交會，鋒面將通過台灣，11日各地不定時會有短暫陣雨，尤其午後雨勢也可能較大。

氣象局預報，因對流雲系發展旺盛，7日晚至8日（周二）清晨金門地區有局部大雨發生機率；8日各地仍為多雲到晴，環境上偏東風，清晨至上午北部及花東局部區域有零星陣雨機率，東南部雨勢稍顯著並持續。大台北地區、東北部及各地山區有機會出現局部午後雷陣雨。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲各地午後有雷陣雨、局部較大雨勢發生機率 。（圖／NCDR）

氣溫上來說，各地高溫約在33至35度，局部區域如彰化至高雄一帶的內陸區域有機會出現36度高溫，氣象局已經針對彰化雲林嘉義台南高雄5縣市發布高溫資訊。

預估9日（周三）風向轉為微弱的東風至東南風，水氣稍增加，台東有局部短暫陣雨，其他地區大多多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。到了10、11日微弱鋒面通過影響，水氣增加，降雨範圍區域擴大，北部跟東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率，各地並有局部較大雨勢，中南部清晨也有零星短暫陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，8、9日兩天台灣附近為弱東南風環境，水氣逐漸增多，迎風面花東地區仍有局部短暫陣雨機會，午後在各地山區的熱對流發展狀況也會較過去兩日來得明顯許多。

10日起台灣附近將處於南北風交會的不穩定帶中，有微弱的鋒面將通過台灣，11日各地雲量偏多、不定時都會有短暫陣雨，尤其在下午時段有較高降雨機會、雨勢也可能較大。到了周末會再轉為東北風環境，水氣仍然偏多。

彭啟明指出，目前來看，水氣偏多的不穩定環境可能持續至下周，但未來將影響台灣的天氣系統都較弱，且在預報模式上不太明確，因此近期天氣預報的變動度可能較大。

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