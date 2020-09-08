字典找不到！桃園爸幫兒取名「萣」辦戶口遭打槍　龜山戶所認錯了

▲龜山戶所找不到「萣」字，拒絕爸爸幫新生兒辦戶口。（圖／翻攝「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」臉書）



記者許力方／綜合報導

桃園有爸爸指控，日前到龜山戶政事務所幫剛出生的兒子辦戶口，取名中有一個高雄茄萣的「萣」字，承辦員卻以「字典裡找不到」為由拒絕，退件處理，甚至建議換名字，氣得發文痛罵，引發爭議，網友也驚呼「什麼時代了還在翻字典」。所方事後發聲明道歉，認了查證不落實，未來將善用各種工具縮短作業流程。

爸爸3日透過「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」臉書控訴，為了幫新生兒辦理戶口，結果卻因名字裡的「萣」字，被龜山戶所的承辦人員退件，理由竟是「字典上找不到這字，不能使用」，還把字典丟給他自己找，最後甚至建議他換個名字，或到其它地方辦理，結果他到桃園區戶政事務所成功報戶。

「龜山區戶政事務所是不是很窮沒經費換字典？」爸爸氣得痛罵，龜山戶政事務所應該換本字典，「拜託議員爭取一下換字典經費！」害他多浪費了1小時辦戶口，結果他在桃園區戶政事務所用的字典，就輕鬆查到「萣」這個字。

對此，戶所同仁7日受訪時坦承，因為一個字當天沒有查清楚，在查證部分不夠落實，應該先查電腦，電腦查不到才會翻字典。5日也透過官方臉書發聲明，已經向當事人家屬道歉，因當時承辦人在查閱辭源辭海康熙字典時，有數冊字典待查，為了縮短民眾等候時間，才會詢問是否可以協助查閱，期間當事人也有問其它戶所辦理，當下承辦人回答大桃園地區都可以辦，因環境吵雜、溝通落差才會造成誤會。

龜山戶所表示，對於民眾反映的問題，將虛心檢討面對，並加強人員教育訓練，改建服務態度與技巧，並將善用各種工具以縮短作業流程，感謝所有網友的指教。

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