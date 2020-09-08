250萬人搶紙本藝FUN券！今中午抽60萬名幸運兒「中籤率24%」

▲獲「紙本藝FUN券」者，9月9日起，每天上午9點至晚上9點到「四大超商」憑健保卡領券。（圖／記者林育綾攝）



記者許展溢／台北報導

文化部為振興藝文消費，7月推出第一波「數位藝FUN券」獲好評，但考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，再推60萬份、每份600元，合計3.6億的「紙本藝FUN券」，自8月31日上午9時起開放申請，9月6日晚間9時截止，破250萬人登記，將在今（8日）中午12時整，抽出60萬幸運民眾，中籤率約24%。

文化部說明，只要是第一波「數位藝FUN券」未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一即可申請「紙本藝FUN券」，這次吸引超過250萬人登記，要搶60萬份，今中午12時就會公開抽出幸運得主。

請繼續往下閱讀...

▲▼消費時只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼。（圖／文化部提供）



至於獲得「紙本藝FUN券」者，可在9月9日起，每天上午9點至晚上9點到「四大超商」憑健保卡領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

文化部特別提醒，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，「紙本藝FUN券」使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

▲「紙本藝FUN券」使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止。（圖／文化部提供）



「紙本藝FUN券」時程

抽籤：9/8 中午12：00

領券時間：2020/9/9-2021/2/28，每天早上9：00至晚上9：00，至四大超商以健保卡領券。

使用時間：2020/9/9上午9：00起，至2021/2/28晚上11：59止。