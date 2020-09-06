2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「2020台南七股七寶宴」，9月5日中午在七股區七股國小隆重登場，七股的養殖產業全國聞名，七寶宴的食材皆是採用在地養殖的生猛海鮮，特別是虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣合稱七股七寶。

市長黃偉哲非常關心七股區在地農漁特產及觀光推動，黃偉哲表示，七股是農漁特產富饒的寶地，市府將持續推廣在地優質海鮮並擴大在地農漁產與觀光產業之結合，推介七股在地特色，歡迎全國好朋友來七股暢遊西濱美景。

規劃本次七股七寶宴的區長徐屏屏表示，希望藉由推展七寶美食饗宴，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。

七股區公所於本日活動以七股七寶做為焦點啟動儀式，以可愛海鮮造型氣球呈現七股的生猛海鮮成為當日的活動亮點。活動表演由代表局＂七股起鼓＂的建功國小創意鼓陣熱場揭開序幕，表演團體有七股在地樹林社區發展協會-黑琵學園樂齡、長者表演、七股國小電音三太子及荷風國樂團接力演出。

主廚由在地餐廳黑琵食堂理事長楊惠欽及總舖師陳振東聯手負責，以七寶海產入菜，今年的七寶宴創意菜色共計9道，菜色內容包括七寶和風浪淘沙(虱目魚皮、烏魚子、白蝦、牡蠣)、思慕飲懷醃鄉情(虱目魚)、烏子滿堂躍盤飧(烏魚子)、 神雕弄夏手揚鮮(台灣鯛)、 斑點紅顏怡然樂(石斑)、白鷗飛飛處練彩霞(白蝦)、陶然裝蒜戲文蛤(文蛤)、瓜蒂綿綿水龍吟(龍膽石斑)、鴻運沖天迎登科(牡蠣)。

菜色名稱由大文國小退休校長王明凱以食材及烹煮特色結合，每道菜都特別取了充滿詩意的菜名，讓現場民眾除了感受七股七寶的鮮美滋味外，也額外為七股七寶增添了文青味。吸引立委郭國文、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、民政局長顏振標、觀光旅遊局長郭貞慧、雲嘉南風景區管理處長徐振能、北門區長張明寶、學甲區代區長王文波、西港區長林耿漢、佳里區長朱雅宏及佳里警分局長斯儀仙等人熱情參與。

七寶宴活動現場宛如一場美食與音樂的嘉年華，除了在地社區及學校社團的精彩表演，並搭配國樂團優雅飄逸演奏陪襯現場用餐氣氛。現場民眾都開心享受美食，七股區公所的活動不僅物超所值而且內容每年都有創新亮點。

徐屏屏區長表示，七寶宴每年一開放報名就即刻秒殺，今年也不例外，非常感謝全國民眾的熱烈支持，希望藉由這場海鮮美食盛宴，達到行銷地方活絡產業的目的，並吸引全國好朋友來台南七股遊玩，帶動地方觀光發展。

本次七寶宴席開50桌，轄區佳里警分局為維護人車安全除規劃專案勤務協助交整外，並派出宣導團巡官李晟邦、警員林育奇、所長施信結及林清景等人於現場作交安暨婦幼、操作槍合法持有、自動繳銷實施期程及罰則與優良政風，巡官李晟邦為關心現場民眾行的安全以9月1日至30日為期1個月，全國同步實施路口安全專案的四大重點工作，應注意事項及罰則為題作宣導，另為增強宣導效果以有獎徵答融入議題，與民眾熱鬧互動，場面熱絡。

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