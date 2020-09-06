　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南七股七寶宴」，9月5日中午在七股區七股國小隆重登場，七股的養殖產業全國聞名，七寶宴的食材皆是採用在地養殖的生猛海鮮，特別是虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣合稱七股七寶。

市長黃偉哲非常關心七股區在地農漁特產及觀光推動，黃偉哲表示，七股是農漁特產富饒的寶地，市府將持續推廣在地優質海鮮並擴大在地農漁產與觀光產業之結合，推介七股在地特色，歡迎全國好朋友來七股暢遊西濱美景。

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

規劃本次七股七寶宴的區長徐屏屏表示，希望藉由推展七寶美食饗宴，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七股區公所於本日活動以七股七寶做為焦點啟動儀式，以可愛海鮮造型氣球呈現七股的生猛海鮮成為當日的活動亮點。活動表演由代表局＂七股起鼓＂的建功國小創意鼓陣熱場揭開序幕，表演團體有七股在地樹林社區發展協會-黑琵學園樂齡、長者表演、七股國小電音三太子及荷風國樂團接力演出。

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主廚由在地餐廳黑琵食堂理事長楊惠欽及總舖師陳振東聯手負責，以七寶海產入菜，今年的七寶宴創意菜色共計9道，菜色內容包括七寶和風浪淘沙(虱目魚皮、烏魚子、白蝦、牡蠣)、思慕飲懷醃鄉情(虱目魚)、烏子滿堂躍盤飧(烏魚子)、 神雕弄夏手揚鮮(台灣鯛)、 斑點紅顏怡然樂(石斑)、白鷗飛飛處練彩霞(白蝦)、陶然裝蒜戲文蛤(文蛤)、瓜蒂綿綿水龍吟(龍膽石斑)、鴻運沖天迎登科(牡蠣)。

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

菜色名稱由大文國小退休校長王明凱以食材及烹煮特色結合，每道菜都特別取了充滿詩意的菜名，讓現場民眾除了感受七股七寶的鮮美滋味外，也額外為七股七寶增添了文青味。吸引立委郭國文、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、民政局長顏振標、觀光旅遊局長郭貞慧、雲嘉南風景區管理處長徐振能、北門區長張明寶、學甲區代區長王文波、西港區長林耿漢、佳里區長朱雅宏及佳里警分局長斯儀仙等人熱情參與。

七寶宴活動現場宛如一場美食與音樂的嘉年華，除了在地社區及學校社團的精彩表演，並搭配國樂團優雅飄逸演奏陪襯現場用餐氣氛。現場民眾都開心享受美食，七股區公所的活動不僅物超所值而且內容每年都有創新亮點。

徐屏屏區長表示，七寶宴每年一開放報名就即刻秒殺，今年也不例外，非常感謝全國民眾的熱烈支持，希望藉由這場海鮮美食盛宴，達到行銷地方活絡產業的目的，並吸引全國好朋友來台南七股遊玩，帶動地方觀光發展。

▲「2020台南七股七寶宴」，在七股區七股國小隆重登場，讓全國民眾能在暑假期間來到七股吃海鮮、遊潟湖、爬鹽山，走訪七股魅力景點，體驗漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次七寶宴席開50桌，轄區佳里警分局為維護人車安全除規劃專案勤務協助交整外，並派出宣導團巡官李晟邦、警員林育奇、所長施信結及林清景等人於現場作交安暨婦幼、操作槍合法持有、自動繳銷實施期程及罰則與優良政風，巡官李晟邦為關心現場民眾行的安全以9月1日至30日為期1個月，全國同步實施路口安全專案的四大重點工作，應注意事項及罰則為題作宣導，另為增強宣導效果以有獎徵答融入議題，與民眾熱鬧互動，場面熱絡。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

ET快訊
黨部證實蔣萬安要選台北市長！　本人親自回應
女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　實習後全變了
快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

女搭客運如廁後觸動安全門　墜落國道遭後車輾斃

中秋節前夕送柚子　內政部長徐國勇關懷長者

「連體嬰畸兒」傳說成「豬頭人身」　毛帝勝邀萬丹鄉親尋歷史拼圖

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

小花蔓澤蘭全國防治日　新北號召百名志工集合拔草500公斤

口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

熱血二代傳承傢俱事業　疫情緊撐「基蛋哥」盼紓困方案升級

清寒媽媽賣手工食品維生！正妹網紅「免費代言」…收到產品秒失聯

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

2020台南七股海鮮節　七寶宴隆重登場

女搭客運如廁後觸動安全門　墜落國道遭後車輾斃

中秋節前夕送柚子　內政部長徐國勇關懷長者

「連體嬰畸兒」傳說成「豬頭人身」　毛帝勝邀萬丹鄉親尋歷史拼圖

彰基七期大樓施工　深夜4度出現「大坑洞」 住戶嚇得不敢睡覺

小花蔓澤蘭全國防治日　新北號召百名志工集合拔草500公斤

口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

嗆女客買120包蜜餞「看起來像代購」　百年老店氣回應：她講的都對

熱血二代傳承傢俱事業　疫情緊撐「基蛋哥」盼紓困方案升級

清寒媽媽賣手工食品維生！正妹網紅「免費代言」…收到產品秒失聯

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

韋德齊稱「我是台灣人！」　中國駐捷克大使再發聲明：堅決反對

快訊／高捷「拖鞋怪客」抓到了！專挑女性３度攻擊　落網：認錯人

Kuga台灣賣得好也沒用？福特全球慘賠557億元，將裁員1400人

美網／第8種子西班牙阿古特爆冷　五盤無緣逆轉第三輪止步

黃金、美元誰強？台新金估美元短期走勢偏空　看好黃金保值效應

不只Xpark水族館！「桃園青埔5處亮點」歐美移動樂園即將開放

葉國華／不肖業者製造房價虛高　5大方法破解「虛價登錄」

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

最正憲兵+女神龍！泱泱「3個月當2次兵」　上圍撐爆制服曝軍花心得

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

地方熱門新聞

嗆女客像代購！百年老店：她講的都對

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

窮媽媽賣手工食品！女網紅收產品失聯

彰基大樓施工　再陷「大坑洞」

新竹洗屍水排溪…70萬人恐喝下肚　縣府給回應

桃林鐵路路廊啟用　鄭文燦：桃園星光大道

傳承傢俱事業　疫情緊撐盼紓困升級

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

前立委周五六違反選罷法起訴

全國「除蔓」成效花蓮第一　收購價花蓮最高

快訊／高雄凌晨3:52發生4.1有感地震

小花蔓澤蘭全國防治日

「連體嬰」傳成「豬頭人身」　毛帝勝邀鄉親找拼圖

台南男童玩蜘蛛人5秒斷掌！爸裝沒事

更多熱門

相關新聞

加利科技進口陸製口罩台南傳有藥局販售

加利科技進口陸製口罩台南傳有藥局販售

加利科技有限公司以中國口罩混充實名制口罩，該公司實名制配銷範圍為新北市10區及宜蘭，台北市有少數，台南市轄內實名制口罩來源非該公司提供，惟傳出有台南連鎖藥局有販售該公司口罩，台南市衛生局5日前往稽查，口罩皆己下架退貨，另抽查10家藥局均未發現。

台南康那香口罩百分百在地MIT

台南康那香口罩百分百在地MIT

台南潭頂警處理病患突發狀況及時協助就醫

台南潭頂警處理病患突發狀況及時協助就醫

台南環警監聯合稽查取締噪音車

台南環警監聯合稽查取締噪音車

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

關鍵字：

台南七股海鮮節七寶宴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面