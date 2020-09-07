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台南中華南路7日起進行路平工程　給民眾安全順暢之路

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▲台南市南區重要外環道之一的中華南路路平改善工程，自9月7日至25日分階段施工。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市南區重要外環道之一的中華南路路平改善工程，自9月7日至25日分階段施工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區重要外環道之一的中華南路路平改善工程，自9月7日至25日分階段施工，市長黃偉哲要求務必做好交維，保持交通安全、順暢。

南區中華南路往東接中華東路三段往永康，亦可接國民路、大同路台1線，及西連濱南路台17線接安平區與南區之主要道路中華西路，向南也銜接台86快速道路通往仁德、關廟及高雄，並連接國道1號及國道3號高速公路，交通四通八達，位置十分重要。

工務局表示，中華南路是台南市南境重要門戶，車流頻繁且大型車輛較多，路面因重車長期輾壓呈現龜裂甚至破損；為提升道路符合黃偉哲市長「沒有最好，只有更好」的路平政策，路平改善工程採用轉爐石材料加強道路承載力，延長道路壽命。改善道路全長1,585公尺，寬度21公尺，及併同改善中央分隔島長度1095公尺，工程經費2,854萬元，且為路面更平順，整合管線配合路面改善工程，將88個人手孔蓋也全面下地或減量。

工程包含孔蓋下地、分隔島緣石、基礎座改善、路面線型及洩水坡度調整等，於今日(星期一)進行刨鋪作業，9月25日(星期五)完工。為考量交通的需求，工程將分階段施工，，屆時將由金華路起往東施工至華南地下道口。施工期間採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨則順延進場施工。

中華南路改善完成後，可大大提升台南市外環道道路服務品質，並給市民一個安全、舒適的行車環境與良好的視覺景觀。工務局籲請屆時用路人行經該路段時，為免交通壅塞，請提前改道或減速慢行，以維行車平安。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

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