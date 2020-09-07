台南市永康焚化廠及焚化再生粒料推廣　雙雙榮獲優等獎殊榮

▲台南市永康焚化廠及焚化再生粒料推廣，雙雙榮獲行政院環保署優等獎殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康垃圾焚化廠在環保局監督管理及操作廠商達和公司妥善營運下，多年來蟬聯環保署評鑑優等獎，無獨有偶，台南市垃圾焚化廠焚化底渣再利用推動成效，亦榮獲環保署優等佳績，環保局專門委員林文彬，7日代表出席環保署的頒獎典禮接受表揚。

台南市長黃偉哲表示，循環經濟是目前垃圾處理政策的主軸，台南市除了落實源頭減量、垃圾分類資源回收之外，現階段部分垃圾仍需進入焚化廠處理，透過良好的操作營運，不但有效減少垃圾量，更將原本的廢熱用來發電轉為再生能源。而焚化後產生的底渣，也以台南市自建處理廠妥善處理產製焚化再生粒料，在政府的監督下循環利用於各項工程，台南市在這兩方面的努力，也持續獲得行政院環保署的肯定。

環保局長謝世傑表示，永康焚化廠焚化負載已趨於穩定並兼具發電生產能源，逐漸由垃圾處理中心轉變為再生能源發電廠。本次獲獎主要優點為：1、強化廢棄物進廠檢查機制，自主性進行一般事業廢棄物氯、鉛、氟含量分析；2、首座同時具備碳足跡及水足跡認證的垃圾焚化廠，並標示為碳足跡「績優」單位；3、發電量164791千度，鍋爐負荷率提升至95.2％，皆為歷年新高；4、獲經濟部能源局節約用水績優單位及節能標竿「節能菁英」獎；5、行政院環保署第一屆國家企業環保獎「銀級獎」、連續3年獲得銀級獎的「榮譽環保企業獎座」。

而台南市底渣處理廠為全國首創也是全國唯一自建廠，將焚化底渣自主處理為再生粒料。從進廠、處理、檢測、監督使用，一條龍全程管理。底渣處理廠自啟用後共已處理7萬7028噸底渣，產製7萬1197噸焚化再生粒料，並經過重金屬（TCLP）及戴奧辛檢測合格後，透過市府成立的推廣小組，陸續推廣運用於轄內公共工程，除了節省工程成本，同時亦可減少土石資源的開採，保護有限的自然資源。

環保局長謝世傑強調，循環經濟講求的是「再生恢復」，透過重新設計將原本要丟棄的材料變成原物料，就擁有了主控權，不再只是一昧向大自然索取。為了落實這個政策，政府必須帶頭進行，包括訂定規範、媒合資源並改變使用與產業文化，所以台南市推動自建全國首座公有底渣處理廠，持續朝循環經濟的方向努力。

環保局表示，台南市以推動多元化垃圾處理方案，並持續精進每項行動政策，對焚化再生粒料規範的用途、使用地點、運送流向均予嚴格控管，並建立完善的供料制度持續推廣媒合使用焚化再生粒料，不僅公共工程使用，包括民間開發工業區及廠商工程也有運用實例。

環保局呼籲市民，儘管現在武漢肺炎疫情趨緩，希望市民朋友在外出透氣促進經濟的同時，能隨手做好垃圾分類，並減少廢棄物產生，珍惜寶貴的垃圾處理資源，一起打造台南宜居家園。環保局也將做好每一項垃圾處理程序，減少對生活環境的負荷，期望與台南市民攜手共同達成「資源循環零廢棄」的願景

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