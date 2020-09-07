新北耶誕城打造迪士尼場景　觀旅局澄清：不可能把樂園搬來





▲新北耶誕城。（資料照／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

「新北歡樂耶誕城」今年首度與迪士尼合作，引發熱烈討論。但是，新北市觀旅局長張其強澄清，不可能把迪士尼樂園原封不動的搬來，那是個天文數字，而是將迪士尼經典人物等元素融入耶誕城。

張其強強調，白雪公主、愛麗絲夢遊仙境等經典動畫，是老中青三代共同的回憶，把屬於大家共同記憶的角色、耳熟能詳的迪士尼電影主題音樂、場景融入活動中，讓新北耶誕城變成闔家團圓玩樂，去以全齡參與的活動，包括每年最受矚目的光雕秀，曲目、人物融入主題，比以往更豐富多元，以打造出更浪漫且多元的耶誕城。

張其強表示，新北市府一直努力讓「新北歡樂耶誕城」，是一個適合全家，甚至三代同堂，一起來玩，將來能一起回憶的地方，我們今年首度嘗試與迪士尼合作，就是希望把迪士尼當中，屬於大家共同記憶的人物也好，歌曲也好，融入到「歡樂耶誕城」當中。

張其強指出，當然不可能把所謂的迪士尼樂園，原封不動的搬來，那是個天文數字，但新北觀旅局會用不同於傳統的方式呈現，讓今年的「2020新北歡樂耶誕城」，更豐富、更多元，更適合所有人，都能在今年11、12月，甚至元旦假期，都能來玩、來歡笑的地方。

張其強表示，目前所有的活動內容，都還在規劃協商當中，可以確定的是，今年的舉辦天數，將會比以往都長，範圍也是歷年最大，希望用不一樣的歡樂耶誕城，和大家一起歡渡耶誕假期，迎接新的一年。