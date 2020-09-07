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全台最早查緝瘦肉精檢察官　鄭智文：進口美豬情理法都是錯誤政策

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▲彰化前檢察官鄭智文（左）表示，政府進口美豬在情理法上都是錯誤政策。（圖／鄭智文臉書）

▲彰化前檢察官鄭智文（左）表示，政府進口美豬在情理法上都是錯誤政策。（圖／鄭智文臉書）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化前地檢署檢察官、如今改行建築商、律師的鄭智文，是全台最第一個查緝瘦肉精的檢察官，對於政府明年開放美豬進口，他不改大砲性格批評，從情理法考量，政府完全錯誤，但民眾無語問蒼天，他語帶無奈的說，真有國際現實考量不得不進口，可否進豬肉不進內臟，因為內臟毒素太高了。

鄭智文年輕時就常在彰化市民生市場幫忙家裡殺雞、剁雞，市場宛如他的「灶腳」，因此練就一眼就能辨別出肉雞和土雞的不同，但他內心夢想是開建設公司，蓋自己理想的房子，為了學「起厝」，去過工地當2年板模工，跟別人學綁鐵，但父親一句「家裡沒錢讓你蓋房子」之後，他只好乖乖念書，最後考上檢察官。

請繼續往下閱讀...

面對政府明年元旦起將開放含有瘦肉精的美豬，鄭智文說，從情理法各方面看都是錯誤政策，政府要求國內豬農不得摻入萊克多巴胺，卻可以進口含有萊劑的美豬，豈不是雙重標準？豬肉是國人食用量最多的動物，如今豬都可以容許有萊劑了，其他食用量少的如牛、鵝等，會不會起連鎖反應，如果抓到萊劑，罰不罰？

鄭說，即使政府在第一線嚴格把關，進口美豬的萊劑含量不得超過一定容許量，但實際海關作業是抽驗，而不是全面檢驗，萬一漏掉高含量萊劑的美豬，是不是會有不肖商人和本土豬肉混裝賣出？現行台灣法令，對於販賣萊劑的業者，僅以違反動物用藥品管理判處1年2個月，處罰50萬元罰金了事，罰責太輕。

他說，農委會公告的瘦肉精有21種，但能檢驗出來的只有8種，還有13種是檢驗不出來的，政府只關心毒性最低的1號瘦肉精萊克多巴胺，編號7號的沙丁胺醇和8號的可爾特羅毒性，都比萊劑毒上2千倍，當年他是自費送請台大檢驗，才查緝8號瘦肉精colterol，化解一場食安風暴。

他語帶無奈的說，政府一句「時空不同」而進口美豬，如果真有國際現實考量，可否只進口豬肉，不要內臟，因為豬肉含萊劑極低，而國人愛吃內臟，內臟是累積萊劑最多的部位。

偵辦過瘦肉精、塑化劑、混油案和電鍍廢水污染排放弊案的鄭智文，成功為國人把關食安之後，如今已轉行建商，未來將從食安轉移到住安，不是為了賺錢，而是要蓋讓人安心居住的良心房子。

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