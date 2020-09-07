逆天長腿+超高顏值！　15歲女網選手獲封「網壇妙麗」

▲15歲女網選手雷恩擁有魔鬼身材、天使外表，讓她頗受球迷關注。（圖／翻攝自IG／makenzie_raine）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國15歲網球選手雷恩（Makenzie Raine）在網路上快速竄紅，原因除了矯健勻稱的身材外，還擁有超高顏值，被譽為「最美網球選手」，還有人認為她和知名演員艾瑪‧華森（Emma Watson）高度相似，雷恩也不吝在社交網路上分享自己的日常照片，目前已吸引超過66萬網友追蹤。

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「漂亮寶貝」莎拉波娃2月宣布退休，令不少球迷深感惋惜，不過新崛起美國美少女網球選手雷恩或許能接棒她的封號。來自明尼蘇達州的雷恩從6歲開始打網球，曾參與美國網球協會（USTA）青少年組大賽，實力有目共睹，除了精湛球技外，雷恩還跨足多個領域，身兼模特兒、演員、芭蕾舞者等，廣受歡迎。

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年僅15歲的雷恩顏值姣好，神似曾在「哈利波特」中飾演妙麗的知名演員艾瑪‧華森（Emma Watson），且因為精於鍛鍊，還擁有魔鬼身材，一雙逆天修長美腿和纖細腰肢常在球場吸引球迷目光。

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雷恩也時常在IG上分享自己的普通生活照，以及努力練習的照片或影片，讓網友得以一窺她為比賽所做的認真準備，目前已經吸引超過66萬人追蹤，或許在將來將會成為下一位席捲全球的網壇天后。