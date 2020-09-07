亞洲周刊：中國東風導彈成美國「殺傷鏈」　兩國軍備已無「代差」

▲東風系列導彈。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美軍日前派出3艘航母到南海上制衡中國，中方也不甘示弱發射了有「航母殺手」之稱的「東方島彈」震懾美軍。日前香港《亞洲週刊》指出，以中國從青海和浙江發射了兩枚不同型號的東風導彈到南海一事來看，就可以知道美軍現在和中國在軍事上面已經沒有「代差」。

《亞洲週刊》指出，中國發射東方導彈的背後是一條讓美軍航母無法防範的「殺傷鏈」，再加上軍事遙感衛星「尖兵」的精密部署，中國在軍事戰略上面的防守能力已經壓倒美軍，彼此在武器裝備上面已經相去不遠。

《亞洲週刊》表示，南海對美國和中國來說都擁有舉足輕重的地位，除了美國聲稱的「航行自由」、維持世界貿易體系等，中國也必須捍衛南海「九段線」的領土，倘若兩國真的爆發戰爭，南海也將是中國最後反擊的地方，因為南海是中國臨近海域中唯一的深海，也是唯一可以部署戰略核潛艇的海域。

報導也指出，以CP值來說，美國航母造價昂貴，光一艘航母的價格就是數百億美元起跳，但中國東風系列的導彈一枚不會超過1億美元，即使一次以10枚、20枚這樣超飽和的數量轟炸，也僅花費幾十億美元就能炸沉一艘美軍超級航母，非常划的來。

東風導彈是世界第一款反艦彈道導彈，設計理念就是「航母殺手」，衝著航空母艦而來。東風導彈以超高速著名，子彈非常快，每秒可以飛約3公里，且東風導彈具有變軌能力，在發射後也能改變其打擊目的，和傳統彈道導彈極為不同。