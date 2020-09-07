　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

亞洲周刊：中國東風導彈成美國「殺傷鏈」　兩國軍備已無「代差」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

▲東風系列導彈。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美軍日前派出3艘航母到南海上制衡中國，中方也不甘示弱發射了有「航母殺手」之稱的「東方島彈」震懾美軍。日前香港《亞洲週刊》指出，以中國從青海和浙江發射了兩枚不同型號的東風導彈到南海一事來看，就可以知道美軍現在和中國在軍事上面已經沒有「代差」。

《亞洲週刊》指出，中國發射東方導彈的背後是一條讓美軍航母無法防範的「殺傷鏈」，再加上軍事遙感衛星「尖兵」的精密部署，中國在軍事戰略上面的防守能力已經壓倒美軍，彼此在武器裝備上面已經相去不遠。

《亞洲週刊》表示，南海對美國和中國來說都擁有舉足輕重的地位，除了美國聲稱的「航行自由」、維持世界貿易體系等，中國也必須捍衛南海「九段線」的領土，倘若兩國真的爆發戰爭，南海也將是中國最後反擊的地方，因為南海是中國臨近海域中唯一的深海，也是唯一可以部署戰略核潛艇的海域。

報導也指出，以CP值來說，美國航母造價昂貴，光一艘航母的價格就是數百億美元起跳，但中國東風系列的導彈一枚不會超過1億美元，即使一次以10枚、20枚這樣超飽和的數量轟炸，也僅花費幾十億美元就能炸沉一艘美軍超級航母，非常划的來。

東風導彈是世界第一款反艦彈道導彈，設計理念就是「航母殺手」，衝著航空母艦而來。東風導彈以超高速著名，子彈非常快，每秒可以飛約3公里，且東風導彈具有變軌能力，在發射後也能改變其打擊目的，和傳統彈道導彈極為不同。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
砰一聲...10釣客遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及
爭鮮推「399吃到飽」可行？　網點1關鍵：一定虧本
入秋首波鋒面周四來襲！雨彈炸台「降雨熱區」出爐
超兇UberEats正妹「外送箱壓彎腰」　真實身分被神出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

吃飯蒼蠅狂飛…老翁拿「電蚊拍」炸掉半個家！　網笑：牠應該跑了

法院「重新羈押」厚臉皮牧師！曾鼓吹萬人參與集會...害病毒擴散

她染新冠送醫…慘被救護車司機性侵！隱忍錄下關鍵對話揭發獸行

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚」一屍2命慘死

航母「尼米茲號」水手失蹤　美第五艦隊於北阿拉伯海搜救

日擬建專門艦代替「陸基神盾」　知情者： 已知會美方

大陸成功發射「可重複使用」太空飛行器　推測為神龍太空飛機

亞洲周刊：中國東風導彈成美國「殺傷鏈」　兩國軍備已無「代差」

中國發射「高分十一號」02衛星　曾被指掌握美軍「全球動向」

剛PO解放軍渤海執行軍事任務！　再通報：黄海連兩天實彈射擊演習

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

航母「尼米茲號」水手失蹤　美第五艦隊於北阿拉伯海搜救

日擬建專門艦代替「陸基神盾」　知情者： 已知會美方

大陸成功發射「可重複使用」太空飛行器　推測為神龍太空飛機

亞洲周刊：中國東風導彈成美國「殺傷鏈」　兩國軍備已無「代差」

中國發射「高分十一號」02衛星　曾被指掌握美軍「全球動向」

剛PO解放軍渤海執行軍事任務！　再通報：黄海連兩天實彈射擊演習

解放軍演不停　渤海今起執行軍事任務

「可重復使用」航天器飛行2天成功著陸　陸：取得重要突破！

中國軍力遠強於印度　環時總編：一但開戰印度毫無勝算

陸軍事專家解密新航母　改採彈射起飛裝置、動力系統轉變

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：仍在協調中

郭碧婷卸貨倒數！　婆婆向太證實「向佐已抵台隔離」破婚變謠言

貿易協定談不攏也非走不可！　強生：10月15日是最後期限

百萬YouTuber「跟親妹接吻」超開放　24hrs挑戰網看傻：竟然做了

中秋慶團圓...蘇澳漁會推限量「鱻宴集錦盒」　漁貨搶鮮購

砰一聲...10釣客人車遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及

中職／統一獅快談好林子豪　希望本周有結果

困IKEA電梯半小時出來沒人理！民怨「僅給1張餐券」…官方喊冤回應

慘賠12.3億元！日本富豪盲目玩投資　自曝懊悔「永無止境」

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

軍武熱門新聞

「可重複使用」航天器成功著陸

央視：中國軍力報告炮製網路小說

陸軍事專家解密新航母建造

環時總編：中印開戰印度毫無勝算

南韓廠商參與台「潛艦國造計畫」

包道格談華府應表態捍衛台灣

中國發射「高分十一號」02衛星

亞洲周刊：中國東風導彈將成美國「殺傷鏈」　

解放軍黄海連兩天實彈射擊演習

台灣有三大利器！美記者：共軍傘兵空降等於自殺

解放軍演不停　渤海今起執行任務

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

陸證實055採領先美10年電推技術

陸防長：有決心保衛國家主權

更多熱門

相關新聞

退中國製造　三星將關天津電視廠

退中國製造　三星將關天津電視廠

南韓電子巨頭三星又一項業務退出「中國製造」！據路透社、韓聯社報導，三星電子將於11月，關閉位於天津的電視工廠，以提高供應鏈管理效率。值得注意的是，該工廠是三星在中國唯一的一座電視工廠，因此這將是繼手機、電腦後，三星第三個退出中國製造的業務。

女網選手「逆天長腿+高顏值」激似妙麗

女網選手「逆天長腿+高顏值」激似妙麗

投蔡英文時　就知道美豬會通過

投蔡英文時　就知道美豬會通過

中國發射「高分十一號」02衛星

中國發射「高分十一號」02衛星

關鍵字：

中國東風導彈美國南海大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面