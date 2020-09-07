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中國採「對等限制」拒延期美國記者證件？　趙立堅：不符合事實

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲趙立堅。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

中美從貿易戰，打到金融戰、外交戰，現在媒體戰更進一步升級。美國國務院發言人表示，美駐華使館日前被通知，中國已停止為美媒記者續簽記者證，北京還說這是對美方的「對等回應」。不過，中國外交部發言人趙立堅今（7）日強調，有關說法完全不符事實，並敦促美方盡快對所有中駐美記者正常延期簽證，若美方一意孤行，中方只能被迫作出必要正當反應，維護自身正當權利。

據《CNN》報導，上周在中國申請定期更新記者證的部份美國記者，不但遲遲未收到新證，還收到一則通知，請他們先於採訪時攜帶通知函與過期記者證，作為臨時記者證。駐中外媒記者的簽證和記者證是綁定的，因此簽證也會同時更新，但有效期限從一年縮短為2個月。

對此，趙立堅回應稱，美方有關說法完全不符合事實，「是倒打一耙」，事實上包括CNN在內的美媒記者證件延期都在受理中，在獲發新的記者證之前，相關記者的採訪報導及生活不會受到任何影響，「我們也已經正式通知了美方」。

「美國不斷升級對中國媒體的政治打壓，已經到了『歇斯底里』的程度。」趙立堅細數美國自2018年以來，無限期拖延甚至拒簽30名大陸記者的簽證，將駐美媒體註冊為外國代理人，之後又列為外國使團，變相驅逐60名中駐美記者，將這些記者的簽證停留期削減至不超過90天。

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲傳中國拒絕續簽美國記者證件。（圖／路透社）

趙立堅說，上述記者的簽證已於8月6日到期，雖然早就按要求像美方遞交延期申請，但至今還沒有給任何一名中方記者延期簽證，使中駐美記者的工作和生活處於極大的不確定之中，「美方相關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國之間正常的人文交流。」

趙立堅嗆，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻歧視性地對待中國媒體，甚至把中駐美記者當人質，向中方施壓，這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺淩。

趙立堅稱，中方始終願在平等和相互尊重的基礎上，與美方解決兩國記者問題，一直在與美方保持溝通和商談，即使在美方無差別地將中駐美記者簽證縮短至3個月的狀況下，中方仍保持克制，至今仍未實施相關反制措施。

不過，趙立堅卻說，商談過程中美方蠻橫無理，對中方正常合理關切和要求置若罔聞，隻字不提，並且以中國駐美記者簽證延期問題作為要挾，將中國媒體記者當「人質」向中方極限施壓，「絕不吃這一套」。

「美方如果真心關心美國記者，就應該盡快為所有中國記者延期簽證，而不是為了一些政客的政治私利而將兩國記者綁為人質。」趙立堅敦促美方要與中方相向而行，盡快對中方正當合理要求作出回應，特別是盡快為所有中駐美記者正常延期簽證。

最後，他強調，中方所有選項都在桌面上，美方是十分清楚的。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫作出必要和正當的反應，堅定維護自身正當權益。

▲▼外媒記者。（圖／翻攝中國外交部）

▲外媒記者。（圖／翻攝中國外交部）

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