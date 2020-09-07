擁抱九二共識？　江啟臣：過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚

▲國民黨主席江啟臣 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨全國黨代表大會落幕，7日接續召開中央評議委員會，黨主席江啟臣會前受訪時，對於國民黨通過兩岸新論述仍繼續擁抱「九二共識」，強調「過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚」，國民黨未來特別在論述、宣傳上要持續加強。

國民黨昨天全代會通過兩岸新論述，主要內容延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」，遭黨員質疑繼續擁抱九二共識。江啟臣表示，這是大家不同個人意見的表達，「過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚」，他強調，不能因為講不清楚就視而不見或是不理它，對於自己的主張，應該講得更清楚，特別是在論述說明跟宣傳方面，未來要持續加強。

昨天中常會時，黨代表陳麗旭提議，故宮博物院裡的國寶是國民黨帶來的，呼籲應團結抗爭把故宮門票收入歸給國民黨，黨就有收入來源，此話一出引起熱議。

對此，江啟臣回應，此為黨代表的個人意見，黨代表發言多元也代表國民黨不是一言堂，面對黨內不同意見一定要多聽取，有共識的部分能夠作為黨的決議，這是黨內民主化的過程。

針對國民黨部搬遷，江啟臣則說，國民黨黨產在民進黨追殺下，必須要做一些重新考量，四月時已經對內開始做相關的空間檢討，有些單位也移到智庫，黨中央部分還在做規劃，但是以國民黨目前的財力沒辦法支付如此高額的租金。

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