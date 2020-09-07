　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等同念6個博士！AIT曬N95之父蔡秉燚學霸史　為防疫日拚18小時

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

有「N95之父」封號的台裔美國科學家蔡秉燚，1981年間在美國堪薩斯州立大學攻讀材料科學博士班時，所修的學分相當於念完6個博士學位。美國在台協會（AIT）6日在臉書PO文分享蔡秉燚超狂的學霸史，連帶掀起網友熱烈討論，並刷出一整排「比讚」的表情符號。

N95之父蔡秉燚。（圖／翻攝自美國在台協會臉書、美國田納西大學網頁）

▲蔡秉燚。（圖／翻攝自美國田納西大學網頁）

美國在台協會在PO文中分享蔡秉燚的美國留學經驗，來自台灣的蔡秉燚（Peter Tsai）1981年前往美國堪薩斯州立大學，主要攻讀材料科學博士班，期間修了超過500多個學分的課程，相當於念了6個博士學位，完成學業之後前往田納西大學任教，並發明N95口罩；雖然他已經在2018年間退休，但最近為了新冠肺炎疫情復出，每日工作長達18小時，目的就是要找出「如何消毒和重複使用N95口罩」的方法，避免浪費醫療資源。

請繼續往下閱讀...

網友們看完PO文，紛紛大讚蔡秉燚無私的付出，甚至在留言區留下一整排比讚的表情符號。其實，這位68歲的科學家出身台中清水農家，平時得幫忙種田，幾乎無暇念書，當時正逢台灣紡織業全盛期，他想學一技之長，於是選讀台北工專（現為台北科技大學）纖維工程科化纖組。

蔡秉燚1975年自台北工專畢業，先到紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身），為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，再到染整廠工作，專利技轉高達80項，包括口罩、手術衣在內，造福超過10億人的衛生健康。

「當時台灣的機械、技術都來自歐美日，只做製造，不知原理，不能滿足我的求知慾。」蔡秉燚曾談到，當年台北工專老師刑文藻帶同學們參觀深坑染整廠，陳美蘭老師經常邀請同學到她家吃飯討論課題，1995年時任紡織工程系（分子系前身）系主任的林和睦老師，透過陳美蘭老師邀請他回母校擔任短期的客座教授，當時他在美國已有家庭，經過一番天人交戰，最後仍在台海危機時刻回校教書一年，實現對母校恩師的諾言。

N95之父蔡秉燚。（圖／翻攝自美國在台協會臉書、美國田納西大學網頁）

▲網友留言大讚蔡秉燚。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

蔡秉燚決心以在台北工專學到的底子上繼續深造，遠赴美國堪薩斯州立大學攻讀碩、博士，「業界工作3、4年，只夠買一張單程機票，剩下700美元放在口袋裡。」飛機降落洛杉磯，鳥瞰車如流水馬如龍、閃閃發光的交通網絡，他心想「這不愧是世人所稱的黃金國度」。

蔡秉燚日夜苦讀，為了攻讀更深入的工程課程，廣泛涉獵數學、物理、化學等基礎科學，甚至多拿一個資工學位，到最後博士班修到500個學分，相當於念6個博士，也因此，他能跨界整合流體力學、電學、材料學等不同知識，還能運用電腦程式快速算出研究假設的實驗結果。

研究所畢業後，蔡秉燚進入美國田納西大學擔任研究學者，領導熔噴製程實驗團隊，不斷嘔心克服萬難，終於在1992年成功開發N95口罩內含的二大技術。當時田納西大學為了表彰他在科技創新和技術轉移的卓越貢獻，還在2006年授予該校最高榮譽的惠利獎（Wheeley Award）。

▲N95口罩。（圖／路透社）

▲N95口罩。（圖／路透社）

蔡秉燚一面在學術界研究，一面提供業界技術服務，他深知研發沒有止境「The sky is the limit」，2018年間甚至突破原有方法，發明水力摩擦加電的新技術，將過濾材料的效能再加倍，原本N95標準要用到兩層材料，新技術只要一層，透氣效果也更好。

蔡秉燚認為，「一生之計在於勤，這是千真萬確的至理名言。你可能一夕成為暴發戶，但不可能一夕之間在科學研究上會有成果，科研一定需要一生的奮鬥。研發不用奮鬥而能僥倖成功，我從未看過。」

如今新冠肺炎疫情延燒全球，引發口罩荒，蔡秉燚在美國田納西大學網頁熱心發表文章，探討有哪些方法可讓口罩消毒後重複使用，不讓靜電功能失效，文章一出，隨即引起哈佛、MIT、耶魯、史丹佛等學校關注、交流。他笑稱自己就像一個平台，當朋友打趣問起，「現在做這樣的角色，人家給多少酬勞？」他回答，「這些工作我不拿酬勞，如果可以選擇，我會選擇去救一億人的生命，不會選擇去拿一億美元。」為人類謀福祉，就是他不懈研發的核心信念。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
和許維恩5個月分手..前男友隔1年要結婚了！捧花下跪求婚成功
139線驚悚影片曝！20歲重機男壓彎失控　衝對向慘死大貨車輪
快訊／新冠肺炎再增1例　指揮中心下午2時說明！
攝影大哥嫌：穿內搭褲像香腸腿！蔡允潔「邊講電話邊哭」全被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／06：23屏東規模3.9極淺層地震　最大震度2級

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法，不怪嗎？

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

大人慚愧！小學生「昆蟲攝影比賽」構圖生動　網驚讚：畫質好猛

等同念6個博士！AIT曬N95之父蔡秉燚學霸史　為防疫日拚18小時

「長髮白衣女鬼」夜哭真相曝！馬祖阿兵哥嚇逃　她30年後尋人道歉

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法，不怪嗎？

快訊／新冠肺炎再增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

大人慚愧！小學生「昆蟲攝影比賽」構圖生動　網驚讚：畫質好猛

等同念6個博士！AIT曬N95之父蔡秉燚學霸史　為防疫日拚18小時

「長髮白衣女鬼」夜哭真相曝！馬祖阿兵哥嚇逃　她30年後尋人道歉

凌晨叫鹽酥雞到西門町停車場　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

快訊／06：23屏東規模3.9極淺層地震　最大震度2級

取消菲律賓入境採檢「最快本週決議」　陳時中曝關鍵原因！

3點澄清「70萬新竹人喝洗屍水」　楊文科：每天站崗採水檢測！

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　低壓帶甩雨全台連下4天時間曝

同比賽爆擊2次…喬科維奇失控出局　英隊長驚：主審為何沒先警告？

國民黨代表討故宮收入　吳佩蓉拿預算打臉：不如清查黨務高層

新手也能養成雲端架構師　伊雲谷助待業人士「轉職上雲」

擁抱九二共識？　江啟臣：過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚

國民總管莫名被驅逐出場　原因是看球「沒戴口罩」

擔心獨生女上大學被「豬哥」騷擾！　單親爸竟重考一起上學

陳時中喊話藍營「食安要同調」：帶排骨便當到他縣違法，不怪嗎？

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！　捧花下跪求婚成功

台南飛天小女警、熊熊遇見你卡通房可愛翻　住一泊二食送12吋布偶

虎斑貓躲角落飛機耳逼視！　下秒像被拎起「站立飄過」嚇壞網友

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

乾電池回收0.5公斤換11元　超商限時加碼

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

石二鍋漲價了主鍋+10元！王品曝原因

凌晨叫鹽酥雞　外送員：鬼月不送萬華！您慢慢等吧

一周天氣曝　低壓帶雨彈周四起甩雨

大媽舞團進公共球場趕人！吼「住院給你看」

信義區特斯拉車聚！車主揪團買豪宅

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

菜市場長大的台大醫學生「狠狠被英文打敗」

70萬人憂喝到洗屍水　楊文科3點駁斥

更多熱門

相關新聞

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

四川成都金堂縣日前發生一起校園霸凌案，一群學生圍繞著一名眼部被戴上口罩的女學生猛搧巴掌，還將對方打到濺血；受霸凌的女同學則站在原地，不敢動彈。事件引發官方關注，並已組成聯合調查組，進入該所學校展開調查。

口罩特殊色「驚喜包」明早開搶

口罩特殊色「驚喜包」明早開搶

國家隊進口假MIT？指揮中心回應

國家隊進口假MIT？指揮中心回應

孫大千：連口罩國家隊都管不好　怎管食品業者？

孫大千：連口罩國家隊都管不好　怎管食品業者？

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

關鍵字：

N95口罩美國在台協會AIT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

乾電池回收0.5公斤換11元　超商限時加碼

白露到秋意濃！今晨最低溫16.8度　全台連下4天時間曝

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面