等同念6個博士！AIT曬N95之父蔡秉燚學霸史　為防疫日拚18小時

記者黃翊婷／綜合報導

有「N95之父」封號的台裔美國科學家蔡秉燚，1981年間在美國堪薩斯州立大學攻讀材料科學博士班時，所修的學分相當於念完6個博士學位。美國在台協會（AIT）6日在臉書PO文分享蔡秉燚超狂的學霸史，連帶掀起網友熱烈討論，並刷出一整排「比讚」的表情符號。

▲蔡秉燚。（圖／翻攝自美國田納西大學網頁）

美國在台協會在PO文中分享蔡秉燚的美國留學經驗，來自台灣的蔡秉燚（Peter Tsai）1981年前往美國堪薩斯州立大學，主要攻讀材料科學博士班，期間修了超過500多個學分的課程，相當於念了6個博士學位，完成學業之後前往田納西大學任教，並發明N95口罩；雖然他已經在2018年間退休，但最近為了新冠肺炎疫情復出，每日工作長達18小時，目的就是要找出「如何消毒和重複使用N95口罩」的方法，避免浪費醫療資源。

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網友們看完PO文，紛紛大讚蔡秉燚無私的付出，甚至在留言區留下一整排比讚的表情符號。其實，這位68歲的科學家出身台中清水農家，平時得幫忙種田，幾乎無暇念書，當時正逢台灣紡織業全盛期，他想學一技之長，於是選讀台北工專（現為台北科技大學）纖維工程科化纖組。

蔡秉燚1975年自台北工專畢業，先到紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身），為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，再到染整廠工作，專利技轉高達80項，包括口罩、手術衣在內，造福超過10億人的衛生健康。

「當時台灣的機械、技術都來自歐美日，只做製造，不知原理，不能滿足我的求知慾。」蔡秉燚曾談到，當年台北工專老師刑文藻帶同學們參觀深坑染整廠，陳美蘭老師經常邀請同學到她家吃飯討論課題，1995年時任紡織工程系（分子系前身）系主任的林和睦老師，透過陳美蘭老師邀請他回母校擔任短期的客座教授，當時他在美國已有家庭，經過一番天人交戰，最後仍在台海危機時刻回校教書一年，實現對母校恩師的諾言。

▲網友留言大讚蔡秉燚。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

蔡秉燚決心以在台北工專學到的底子上繼續深造，遠赴美國堪薩斯州立大學攻讀碩、博士，「業界工作3、4年，只夠買一張單程機票，剩下700美元放在口袋裡。」飛機降落洛杉磯，鳥瞰車如流水馬如龍、閃閃發光的交通網絡，他心想「這不愧是世人所稱的黃金國度」。

蔡秉燚日夜苦讀，為了攻讀更深入的工程課程，廣泛涉獵數學、物理、化學等基礎科學，甚至多拿一個資工學位，到最後博士班修到500個學分，相當於念6個博士，也因此，他能跨界整合流體力學、電學、材料學等不同知識，還能運用電腦程式快速算出研究假設的實驗結果。

研究所畢業後，蔡秉燚進入美國田納西大學擔任研究學者，領導熔噴製程實驗團隊，不斷嘔心克服萬難，終於在1992年成功開發N95口罩內含的二大技術。當時田納西大學為了表彰他在科技創新和技術轉移的卓越貢獻，還在2006年授予該校最高榮譽的惠利獎（Wheeley Award）。

▲N95口罩。（圖／路透社）

蔡秉燚一面在學術界研究，一面提供業界技術服務，他深知研發沒有止境「The sky is the limit」，2018年間甚至突破原有方法，發明水力摩擦加電的新技術，將過濾材料的效能再加倍，原本N95標準要用到兩層材料，新技術只要一層，透氣效果也更好。

蔡秉燚認為，「一生之計在於勤，這是千真萬確的至理名言。你可能一夕成為暴發戶，但不可能一夕之間在科學研究上會有成果，科研一定需要一生的奮鬥。研發不用奮鬥而能僥倖成功，我從未看過。」

如今新冠肺炎疫情延燒全球，引發口罩荒，蔡秉燚在美國田納西大學網頁熱心發表文章，探討有哪些方法可讓口罩消毒後重複使用，不讓靜電功能失效，文章一出，隨即引起哈佛、MIT、耶魯、史丹佛等學校關注、交流。他笑稱自己就像一個平台，當朋友打趣問起，「現在做這樣的角色，人家給多少酬勞？」他回答，「這些工作我不拿酬勞，如果可以選擇，我會選擇去救一億人的生命，不會選擇去拿一億美元。」為人類謀福祉，就是他不懈研發的核心信念。