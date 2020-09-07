30年石雕老師傅用電扇吹粉塵以為沒事　久咳不癒竟是「塵肺症」

▲石雕師傅久咳不癒，到醫院檢查發現肺葉多數粒狀影，確診是塵肺症。（圖／澄清醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

有廟宇雕刻30年經驗的石雕男師傅阿傑（化名），因技藝精湛生意接不完。他日前因為久咳不癒到醫院看醫生，被診斷出「塵肺症」的他，不敢置信說「我都有戴口罩啊！」醫師提醒，塵肺症無法治癒，該名師傅僅配戴一般口罩，效果有限，高風險勞工一定要配戴合適呼吸防護具，保護自身健康。

現年53歲男子阿傑，18歲開始學習廟宇雕刻，龍柱、石獅、花屏都非常在行，生意絡繹不絕。他工作時雖然都有配戴一般口罩，過程中常因戴口罩不適而拿下，改用電扇吹走石粉，以為這樣就沒事。1年多前，他突然發現經常咳嗽，看醫生吃藥也沒有改善，趕緊到澄清醫院就診。

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澄清醫院家醫科林彥廷醫師幫阿傑聽診時，聽到雙肺有細溼囉音，經痰液和X光檢查，排除肺結核與肺癌的可能性。由於X光影像可看到雙側肺葉多數粒狀影，再加上肺功能檢驗有中度阻塞性換氣障礙，加上他長期工作性質，確診是罹患塵肺症。

▲林彥廷醫師提醒高風險勞工應做好防護措施。（圖／澄清醫院提供）

林彥廷醫師說，石雕材料以青斗石和觀音石為主，青斗石即玄武岩一種，而玄武岩約含有45%至52%二氧化矽；觀音石則有些為玄武岩，有些則為安山岩，而安山岩亦含有57%至62%二氧化矽。二氧化矽粉塵一旦吸進肺部，無法排出而使肺慢慢纖維化，導致肺功能慢慢消失，嚴重者可能會導致呼吸或心臟衰竭導致死亡。

他表示，塵肺症無特別治療方法，症狀嚴重可用支氣管擴張劑、止咳化痰藥物來減緩咳嗽、呼吸困難等症狀，適當使用類固醇也有幫助。

林彥廷說，要預防塵肺症，除應避免繼續暴露在粉塵環境外，戒菸、充足的營養、培養適當規律可增進肺功能運動，可避免遭受呼吸道感染來降低肺部惡化的程度。塵肺症無法完全治癒，也沒有減緩肺部纖維化的方法，僅能症狀控制，故高風險勞工配戴合適的呼吸防護具非常重要(如 N95 口罩)。

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