中衛特殊色口罩搶翻了！明、後天「開賣通路、時間」一次看　每人限購1包

▲「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」今搶先在全聯開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶翻天了！「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」今（7）日搶先在全聯開賣，吸引大批民眾排隊搶買，但每店配額少，一開賣就完售，仍有不少人沒有買到。《ETtoday新聞雲》整理明、後2天陸續開賣的其他通路，這次可要把握機會。

▲家樂福9月9日也要開賣中衛口罩紀念包。

9月8日

●City’super：City’super於明日開賣「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」，全台只有4店提供販售，上午9時起率先在復興店、天母店開賣，11點則是信義店、板橋店，口罩數量不多、配色不一定，皆依各店進貨量為主，每人限購1包。

9月9日

●家樂福：家樂福9月9日於全台66間量販店開賣（便利購超市不在內）4顏色包括菊色、紫色、tiffany藍/綠邊、tiffany藍/黑邊的「中衛醫療口罩防疫新生活紀念包」，每包5入加一個口罩透明收納袋，售價149元，每人限購1包，提醒每家進貨量與配色不一定，開賣時間請注意各店公告。

●7-11：7-11於9月9日在OPEN POINT APP推出會員專屬中衛醫療口罩預購活動，一共有深丹寧、天空藍2色，上午11時起至9月10日23點59分止開放，數量有限、售完為止，預購方式為開啟OPEN POINT APP點選活動商品，以點數加購，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-11門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購1組。