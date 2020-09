球王喬科維奇「打裁判」被判退賽！　求情不成無緣進入8強

▲球王喬科維奇因揮球擊中線審頸部,被美網主辦方判定失去參賽資格。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

球王喬科維奇(Novak Djokovic)於美東時間6日在賽場上,不小心揮拍將球打中線審的頸部,導致對方倒地,他立刻上前查看,隨後在主辦方一段長時間的討論後,他被判定必須退出接下來的賽事。

因為疫情關係,許多男女網球好手皆在賽前宣布不參加今年的美網賽事,而在已經怪異的不得了的氛圍中,喬科維奇所發生的「意外」,讓《紐約時報》形容,「最詭異的美網公開賽變得更詭異了」。

周日,世界男單排名第一的喬科維奇與西班牙選手巴斯塔(Pablo Carreno Busta),爭奪美網8強門票。第一盤比賽雙方到第10局以5:5平手,11局時喬科維奇比分落後,為了救球回來摔倒後肩膀疑似挫傷,經醫護人員檢查完繼續比賽。此時喬科維奇明顯感覺不順,揮拍要將球輕擊給場邊球僮時,卻直接擊中線審肩頸位置。

▲喬科維奇當時手氣不順,略顯不悅。(圖/路透)

喬科維奇立刻伸直手表明非故意並趨前關心,但臉色很快大變,一般認為他當下可能已明白這球的代價是什麼。依網球賽是規定,選手一旦在場上用球擊中其他人,當下便立刻失去整場賽事的比賽資格,以作為嚴格規定,而主辦方討論結果正是如此。

喬科維奇不打算就此退出賽事,他告訴官方願意繳納罰款,也表明被擊中的線審能夠自己站起來,不需要就醫,但仍被判定失去資格。根據BBC報導,線審對他失去資格表達難過,告訴他如果自己能立刻站起來的話,或許還有機會讓他留下。喬科維奇失去資格後,世界排名20的巴斯塔自動進入8強賽事。

BREAKING: “Novak Djokovic, the No. 1 seed in the men’s draw, was disqualified from the U.S. Open after accidentally striking a lineswoman with a ball hit in frustration,” reports @nytimes



pic.twitter.com/wsVDKBa0nY