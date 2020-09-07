同比賽爆擊2次…喬科維奇失控出局　英隊長驚：主審為何沒先警告？

記者張方瑀／編譯

球王喬科維奇（Novak Djokovic）於美東時間6日的賽事中，揮拍打中場邊線審頸部，導致失去比賽資格，必須退出接下來的美網賽事，並繳回排名點數與積分獎金。各界對此判決無太大異議，英國網球隊長史密斯僅表示，這不是喬科維奇第一次亂打球，卻是第一次被判失去資格，「基於一致性應該要先給警告。」

▲球王喬科維奇因揮球擊中線審頸部，失去參賽資格。（圖／達志影像／美聯社）



▲喬科維奇立刻上前關心。（圖／達志影像／美聯社）



這已不喬科維奇第一次在場上亂擊球或失態摔拍，事實上在6日的比賽中，他早因為沒有拿下盤末點而爆發，所幸當時球只打中後方廣告看板。史密斯（Leon Smith）在賽後表示，其實這應該立刻就給警告，「這是他（喬科維奇）的習慣，他可能會擊中任何一個球僮。」

果不其然，11局時喬科維奇比分落後，加上跌倒後右臂挫傷不順，他用力的準備將球揮給場邊球僮，結果球就直接打中線審頸部。喬科維奇遭判出局後，儘管向裁判表示他願意繳交罰款，但仍舊無法改變判決，連帶美網的積分與獎金都必須一併繳回。

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA — Barstool Bets (@barstoolbets) September 6, 2020

史密斯表示，他很驚訝喬科維奇在比賽中沒有收到任何警告，「必須保持一致性，用如此狠毒與壞脾氣擊球，都該受到警告，而且這非常危險，事實也證明如此。」

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

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