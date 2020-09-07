高雄男疑遭「淋油虐燒」全身恐怖疤痕　路倒街頭卻辯「跌倒受傷」

▲一名男子被發現路倒在岡山區，全身佈滿傷痕。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月31日，有名男子全身佈滿撕裂傷、瘀傷，甚至有大面積的燒燙傷，被人發現路倒在高雄岡山區街頭，警方指出，一開始男子說自已是「跌倒受傷」，後來改口說後腦杓曾遭受重擊，後來就不清楚發生了什麼事，只有一點印象，好像有被東西燒傷，承辦員警懷疑他曾遭人凌虐，目前岡山分局已成立專案小組進行追查。

根據了解，這名全身的傷的27歲胡姓男子，戶籍在北部，他上個月31日晚間8點多，被一對情侶發現路倒，趕緊報警處理，警方到場時，男子卻自己是跌倒受傷，員警將人送到醫院救治，院方發現他眼睛周圍有瘀青、嘴唇紅腫，背部、手臂、下腹部佈滿了撕裂傷，身上甚至有大面積燒燙傷，警方研判這傷勢很可能是遭到人凌虐導致。

由於警方認為男子身上的傷不單純，他本人卻疑似避重就輕，因此多次派員到醫院詢問，事後男子才改口透露，上個月26日在岡山區一個公園散步時，有被人毆打後腦，昏倒後被人押上車載走，但後面發生何事他並不清楚，只有稍微印象有被燒傷，而事隔5天後，他人就被丟包在被人發現的岡山區大仁北路上。

不過警方根據他的說詞，派人到公園調閱監視器，卻沒有看到相關的押人畫面，而且在男子租屋處外，也看到31日他自行從租屋處走出來，疑似傷口疼痛難耐，要出門就醫，結果路倒。目前警方初步研判被害人疑似因借貸財務糾紛，遭人約出租屋處後，載往外地偏僻處施暴成傷。

不過，因被害人不願配合偵辦，為突破案情，警方已報請橋頭地檢指揮偵辦，經檢察官指示，待醫師評估被害人身體狀況後，將會帶他繼續調查施暴地點及調閱相關監視器，積極清查相關涉案犯嫌身分，讓真相水落石出。

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