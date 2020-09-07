非裔男遭警射癱臥床　Zoom視訊拒認性侵刑事指控

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

記者葉睿涵／綜合報導

美國威斯康辛州非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭白人員警從背後開槍事件，再次燃起了美國的種族議題。日前，他在槍擊案後首次公開發表談話，稱他日夜都被疼痛包圍。布雷克也透過視訊出庭，為其5月的另一起刑事訴訟辯護。

美聯社報導，布雷克的家庭律師克倫普（Ben Crump）6日晚間在推特上發布了一段影片，布雷克癱臥病床指出，他的背部、胃裡都動了手術，現在還有縫合釘，而且他24小時都被疼痛包圍，吃飯、呼吸、睡覺等日常活動都被影響，醫生擔心槍擊將導致他下半身癱瘓。他也呼籲人們要珍惜生命，因為雙腿很有可能就像他一樣隨時會被奪走。

布雷克在8月23日被一名白人員警從背後連開7槍，導致有半身不遂的可能。這起槍擊事件被拍攝下來並在網路流傳後，在美國引發了大規模的抗議活動，但槍擊案發生時，布雷克其實是被通緝的對象。

▲布萊克在醫院病床上以視訊方式對其刑事指控表示不認罪。（圖／路透）

英國BBC報導，基諾沙郡地方檢察署證證實，這起刑事訴訟在7月已被提出，與布雷克在8月23日發生的槍擊案無關。訴狀指出，他被指控在今年5月性侵了前女友，並犯下非法侵入民宅、妨害治安、性侵害等罪名。

審訊在9月4日召開，躺在病床的布雷克身著正裝襯衫、繫領帶，透過Zoom視訊出庭懇求無罪。不過，法官認為有足夠的證據作出檢控，因此予以拒絕。