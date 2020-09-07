用餐就抽股票！王品狂送2.75億現金請你免費吃大餐　9月8日線上見證「鐵粉變股東」

▲「王品送現金，加碼再振興」宣布加碼抽出王品股票現金獎，要讓消費者體驗到最狂的王品精神。（圖／王品提供）

消費中心／綜合報導

吃完直接變股東，這麼狂的活動你有聽過？振興三倍券從發放以來，許多商店為了搶商機，紛紛推出超狂活動炒熱買氣。一直深受消費者喜愛的王品集團也趁勢推出「王品送現金，加碼再振興」活動，第一階段共送出55萬張500元「王品現金兌換券」，接著只要在第二階段（即日起到9月30日）到王品旗下270間餐廳用餐，滿1,500元出示App兌換券就能當場領走500元現金。為了回饋消費者的信賴，王品更霸氣加碼抽出「王品股票等值現金獎」，每累積兌換達到10萬人就抽出3名幸運兒及600張王品集團888元抵用券，讓你享用美食還有機會晉升「股東等級」，體驗最狂的「王品精神」。

9月30日前消費滿1,500出示兌換券就拿500元現金！ 滿3,000元等同免費吃王品

在6月8日至7月14日第一波「王品送現金、加碼再振興」活動中，王品集團就送出55萬張現金兌換券，共灑出2.75億元回饋消費者。拿到兌換券後要在第二階段（9月30日前），到王品集團再度享用大餐，消費滿1,500元並出示「王品瘋美食」App內現金兌換券，現場就能直接帶走500元現金（3,000元可使用2張，以此類推）。換句話說，在9月30日前如果消費滿3,000元、並出示2張現金兌換卷的話，現場就可以拿回1,000元現金，若全額都以三倍券支付的話，等於免費吃一頓王品大餐，根本超划算。

▼在第二階段只要消費3,000元就能拿回1,000元現金，用三倍券支付的話根本是免費吃王品。

免費吃王品還霸氣加碼送！每10萬人兌換就抽 頭獎送王品股票等值現金

除了享用大餐零支出，王品集團董事長陳正輝更在股東會上表示，有超狂粉絲在第一階段、短短一個月的時間內，就累積348張現金兌換券，為了感謝大家長期以來對王品集團的信任、喜愛，決定加碼讓「狂粉變股東」。在第二階段每兌換一次現金就能再獲得一次抽獎機會，累積10萬人兌換就會舉辦一次抽獎，頭獎直接抽出3名幸運兒送出與王品（台股代號2727）股票一張等值現金獎（註一）以及600張王品集團888元抵用券。以第一階段送出55萬張來看，最多會有15名消費者獲得大獎，等於狂送百萬現金。

首波抽獎9月8日！鎖定《ETtoday星光雲》直播看看幸運女神會不會降臨

首波抽獎日將於9月8日在台中《THE WANG》舉辦，不能到場同歡的朋友也別擔心，《ETtoday星光雲》將舉辦獨家直播，與粉絲在線上一起見證大獎的抽出。屆時只要符合資格的人就有機會直接帶走股票現金奬，更有600張888元抵用券可以抽，讓你繼續到王品集團餐廳享用美食，體驗每一間餐廳獨有的特色料理。

雖然這只是第一波抽獎，但隨著兌換的人越來越多，活動跟獎項只會一波接著一波。民眾不妨動動小指，下載「王品瘋美食」App來追蹤第一手消息。裡面除了有更多王品集團服務優惠、相關資訊，也能讓你知道除了大家耳熟能詳的西堤、陶板屋及聚等，現在還有什麼你不知道的新一代「王品美食」等待挖掘。此外，在這「全民拼經濟、省荷包」的浪潮下，或許還有更多比「送股票」還狂的活動出現，等你一起共襄盛舉。

註一：股票價格以抽獎當天收盤價為準。

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