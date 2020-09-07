石二鍋6年首度漲價！主鍋+10元一餐近300元　王品回應曝原因

▲石二鍋8月起漲價！最貴一鍋海鮮拼盤要298元。（圖／翻攝「石二鍋」粉絲團）

記者許力方／綜合報導

王品集團旗下的平價火鍋名店「石二鍋」上個月漲價，有民眾發現配料約漲3元，主餐鍋品平均漲10元，點最貴的「海鮮拼盤」一頓約要花近300元。王品回應，已經6年沒有調整價格，因應營運成本提升，調整部分商品售價，不只石二鍋，也有其他連鎖火鍋店應聲喊漲。



主打平價的「石二鍋」，過去一鍋主鍋只要198元，靠著美味、高CP值打天下，儘管北市只有9間店面，仍是小資饕客心目中超夯的排隊名店。近來有民眾發現，創立11年的石二鍋從8月開始調整價格，包括主餐鍋物漲10元，一鍋雪花牛肉從218元變成228元，單點的配料貢丸、米血等也從29元調整成32元。





對此，王品向《東森新聞》回應，從2014到現在石二鍋已經6年半沒調價，這段期間經營成本大幅提升，最低薪資上漲約19%，時薪漲幅約31％，加上食材成本逐年攀升，為了維持良好的服務品質，才會調整部分商品售價。

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除了石二鍋，新北市連鎖火鍋店也不堪疫情衝擊，自7月起全面將品項調漲10元，便宜的豆腐鍋從130元漲到140元，椰漿、牛奶鍋等也從160元變成170元，店員直呼，「去年一天至少賺4萬吧，今年一天有2萬就不錯了！」

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