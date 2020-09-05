24H不斷電棋牌社！貼四大字掩護　警見「消費券」傻眼：振興經濟

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，有間棋牌社從年初開幕以來，以「掛羊頭賣狗肉」的方式私下暗營賭場，4日前往查緝時，當場逮捕2名工作人員以及12名賭客，整家店主打24小時不斷電，整天都有賭客聚集在內，甚至還有賭客拿消費券抵用。

警方調查，55歲的高姓負責人與50歲的李姓女員工，從2020年初開始在萬華西昌街內成立棋牌社，申請商業登記項目為「休閒活動場館業」，卻在店內擺放7張麻將桌提供點數供客人當作賭具，最後還可回收變現。

▲警方上門查緝，發現棋牌社私下經營賭場，當場查獲2名工作人員以及12名賭客。（圖／記者邱中岳翻攝）

高姓嫌犯除了宣稱能將籌碼換成現金外，更每打一將就向每位賭客收取1百元的抽頭金，警方4日上門突襲，當場發現3桌賭客共計14人在內，最後依照賭博罪嫌將14人全數移送法辦。

警方還在現場搜出抽頭金約17萬元，賭資籌碼共有26萬多元，警方強調，該棋牌社成立申請項目登記為「休閒活動場館業」，竟然私下擺設賭桌供客人賭博，甚至還有人拿消費券來賭實在相當可惡。

▲警方進入店內搜索，發現竟然有賭客用消費券抵帳，直呼「振興經濟新作為」。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家甚至還宣稱，棋牌社24小時「不斷電」營業，白天吸引銀髮族上門消費，晚上則提供夜貓子賭博場所，甚至還在牆上張貼「嚴禁賭博」企圖混淆警方視聽，但經長期蒐證仍將其一網打盡。

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