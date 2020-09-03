新光金祭3招提高新光人壽資本適足率　明年估增資新光銀行30億

▲新光金控總經理吳欣儒。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新光金控（2888）今（3）日舉行法說會，首度由總經理吳欣儒主持，其中為提高子公司新光人壽淨值，將透過完成百億增資、增提外匯價格變動準備金、內升股東權益等3方式，同時也計畫明年對新光銀行增資30億元。

新光金控今年上半年合併稅後淨利達78.26億元，較去年同期衰退29.2%，主要是子公司新光人壽獲利減少所致；另在綜合損益部分，上半年為-22.39億元，較去年同期衰退105%，不過新光金代理發言人暨副總李超儒表示，已在7月轉正。

新光金發言人暨資深副總徐順鋆指出，新光人壽今年上半年RBC（資本適足率）降至210.7%，主要原因有3個，首先是資產上半年成長較快，二是外匯價格變動準備金從去年6月底的98億元，到今年上半年僅剩8億元，影響RBC約10多個百分點，三是6月底股市的市價高於均價，因此計算RBC時需扣掉108億元。

不過，新光金9月發行特別股，已對新光人壽增資100億元，徐順鋆表示，現金增資可望增加RBC約13個百分點，第二個是已提列外匯價格準備金40億元，因此當新光人壽有外匯利益時，提存外匯準備金的提存率可拉高至75%，8月已產生成效，預估外匯準備金可達60億元，希望增加資本適足率。

第三是今年以內升股東權益總額方式，增訂新光人壽的KPI（關鍵績效表現），這與員工、副總級以上主管的年終獎金連動，藉此提高壽險股東權益，確保RBC符合公司期待。

外界關注後續增資計畫，徐順鋆說，以整體金融環境來考量，強化子公司因應資本市場波動的影響，今年主要增資新光人壽，明年則將增資新光銀行30億元，主要是銀行資產破兆元，且現金股利上繳，對於金控發放股利有助益。