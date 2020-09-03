　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

新光金祭3招提高新光人壽資本適足率　明年估增資新光銀行30億

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼新光金控總經理吳欣儒。（圖／記者紀佳妘攝）

▲新光金控總經理吳欣儒。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新光金控（2888）今（3）日舉行法說會，首度由總經理吳欣儒主持，其中為提高子公司新光人壽淨值，將透過完成百億增資、增提外匯價格變動準備金、內升股東權益等3方式，同時也計畫明年對新光銀行增資30億元。

新光金控今年上半年合併稅後淨利達78.26億元，較去年同期衰退29.2%，主要是子公司新光人壽獲利減少所致；另在綜合損益部分，上半年為-22.39億元，較去年同期衰退105%，不過新光金代理發言人暨副總李超儒表示，已在7月轉正。

新光金發言人暨資深副總徐順鋆指出，新光人壽今年上半年RBC（資本適足率）降至210.7%，主要原因有3個，首先是資產上半年成長較快，二是外匯價格變動準備金從去年6月底的98億元，到今年上半年僅剩8億元，影響RBC約10多個百分點，三是6月底股市的市價高於均價，因此計算RBC時需扣掉108億元。

不過，新光金9月發行特別股，已對新光人壽增資100億元，徐順鋆表示，現金增資可望增加RBC約13個百分點，第二個是已提列外匯價格準備金40億元，因此當新光人壽有外匯利益時，提存外匯準備金的提存率可拉高至75%，8月已產生成效，預估外匯準備金可達60億元，希望增加資本適足率。

第三是今年以內升股東權益總額方式，增訂新光人壽的KPI（關鍵績效表現），這與員工、副總級以上主管的年終獎金連動，藉此提高壽險股東權益，確保RBC符合公司期待。

外界關注後續增資計畫，徐順鋆說，以整體金融環境來考量，強化子公司因應資本市場波動的影響，今年主要增資新光人壽，明年則將增資新光銀行30億元，主要是銀行資產破兆元，且現金股利上繳，對於金控發放股利有助益。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
木曜挑戰總統府站哨　蔡英文吐槽：今天憲兵胖一點
陸委會：禁止在台辦海峽論壇　視訊會議也不准
苗栗14歲少女人間蒸發！　父親心急如焚
「混陸製口罩」特徵曝光！流入雙北　明起可至藥局換貨
加利科技買337萬餘片「非醫療用口罩」　改標混充醫療用銷售
LIVE／國家隊口罩混「大陸製」　食藥署說明最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新光金祭3招提高新光人壽資本適足率　明年估增資新光銀行30億

年金改革退休俸大不如前　職業軍人靠2步驟放大養老金

保戶「3大資料變更」記得跟保險公司講　守住保單權益重點曝光

台新金賣彰銀持股籌保德信人壽聘金　黃天牧：至今未與財部溝通

宏泰人壽淨值低於3%拉警報　黃天牧首表態：增資最好用現金

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

新光金祭3招提高新光人壽資本適足率　明年估增資新光銀行30億

年金改革退休俸大不如前　職業軍人靠2步驟放大養老金

保戶「3大資料變更」記得跟保險公司講　守住保單權益重點曝光

台新金賣彰銀持股籌保德信人壽聘金　黃天牧：至今未與財部溝通

宏泰人壽淨值低於3%拉警報　黃天牧首表態：增資最好用現金

進美豬也要挺台豬　大成打造五星級豬舍養出無毒健康豬

偽劣口罩再爆！南投藥局賣爛口罩比原廠貴百元…從這來的

安碁資訊8月營收年增29.78%　攜手Team T5拓展海外

日本又一細菌戰部隊名冊曝光　雲南放毒造成20萬人死亡

直擊黑心口罩國家隊基地！加利科技鐵門拉下…告示超諷刺：共體時艱

實名制口罩混陸製　陳時中揭業者累犯！研議口罩「逐片標示 」

平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

薛之謙火鍋店「餐具被驗出大腸桿菌」　網譙翻：不是初犯！

參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

曾說養狗就趕出家門！　媽卻穿「愛犬同款衣」走在街上還炫耀

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

保險熱門新聞

年金改革衝擊大！軍人靠2步驟存退休金

保戶「3大資料變更」記得跟保險公司講

保單回饋金縮水！4壽險砍宣告利率

彰銀經營權有解？黃天牧：未與財部溝通

宏泰人壽用不動產作價增資？黃天牧表態

阿柴車禍「後肢癱瘓」　東森華南協力核保寵物險

永達保經342人進百萬圓桌

「實支實付保單」11/8起每人限買3張

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

一張表懂車禍調解官要看的單據

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

15家產險申訴率　國泰拿最低

金管會擬放寬「身障者核保條件」

一張表看懂22家壽險申訴率排行

更多熱門

相關新聞

滙豐銀調查：千禧世代理財最愛存款

滙豐銀調查：千禧世代理財最愛存款

財富自由是千禧世代的目標之一，但理財偏好仍以定存、活儲為主，加上工作繁忙難以進行投資理財規劃，滙豐（台灣）銀行今（2）日建議，善用「定期定額」投資將錢滾錢，養成「長期投資」的紀律，並推出一站式整合存款與投資的「滙豐運籌理財One能戶」，解決千禧世代的理財難題。

宏泰人壽用不動產作價增資？黃天牧表態

宏泰人壽用不動產作價增資？黃天牧表態

熟齡理財要趁早！安養信託規模衝297億

熟齡理財要趁早！安養信託規模衝297億

「檢察官」來電　婦領88萬老本拚「激活」被勸退

「檢察官」來電　婦領88萬老本拚「激活」被勸退

金融業獲利衰退　黃天牧：下半年有機會努力

金融業獲利衰退　黃天牧：下半年有機會努力

關鍵字：

新光金新光人壽吳欣儒增資股東銀行

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面