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你就是來竊取技術！　外媒指美國盤查大陸留學生

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▲機場安檢。（圖／達志示意圖）

▲多名中國留學生聲稱遭到美國機場安檢刁難。（圖／達志示意圖）

記者曾俊豪／綜合報導

美國「去中國化」舉動持續擴大，英國廣播公司（BBC）報導，為防止美國技術及智慧財產權外流，有多名中國學生及研究員表示，近期準備離開美國時，不約而同在機場遭到執法人員盤查，甚至扣留電腦、手機與遊戲機等電子設備，數周後仍未歸還。

大陸官媒《環球時報》6日轉發這篇報導，BBC還訪問到一名化名張凱斯（Keith Zhang）的中國博士生，26歲的他先前在美國布朗大學心理學系交流一年。

張凱斯指出，在機場當天，他接獲通知前往登機口櫃台，原以為是一般的登機檢查，但當他看到兩名配槍的美國執法人員出現時，自己的內心瞬間感到相當沈重。後來，他被帶到登機口附近的一個房間，回答執法人員提問，另一個人則在檢查他的電子設備。

▲▼美國總統川普接受共和黨提名，與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。（圖／路透）

▲美國總統川普對中國頻頻出招。（圖／路透）

張凱斯表示，執法人員的盤問已經假設「你就是來竊取技術的」。他向BBC表示，如果自己竊取任何數據或知識產權，可以通過雲端儲存發送，「拿走我的筆記本電腦與手機進行檢查只不過是一種騷擾。」

報導指出，多名中國學生、研究員表示，他們近期準備離開美國時，在各地機場遭到執法人員盤問。有人的電腦、手機與遊戲機等電子設備被暫扣作進一步調查，數周後仍未歸還。

《環球時報》則引用中國外交部發言人趙立堅說法，強調美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施限制中國留學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望。

 

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